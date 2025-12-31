Erdoğan 'nihai rapor' için ilk kez konuştu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, 2026’ya girerken yayımladığı yeni yıl mesajında, ekonomi, deprem bölgesi çalışmaları, dış politika ve İmralı Süreci ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

2025 yılı boyunca Türkiye’nin kutlu yolculuğunu emin adımlarla sürdürdüğünü savunan Erdoğan, ekonomi politikalarının etkili sonuçlar verdiğini söyledi:

6 Şubat depremlerini “asrın felaketi” olarak nitelendiren Erdoğan, yıl boyunca birinci önceliklerinin yaraların sarılması olduğunu vurguladı:

Erdoğan, çalışmaları eleştirenlere ise şu sözlerle yanıt verdi:

“İnşaat çalışmalarına omuz vermek yerine yapılan her işi kötüleyenleri, devletimizin neleri başardığını bizzat yerinde görebilmeleri için Hatay'a ve diğer afetzede şehirlerimize davet ediyorum.”

Dış politikada da mesajlar veren Erdoğan, Suriye ve Gazze başta olmak üzere bölgede Türkiye’nin barıştan yana tavrının etkili olduğunu söyledi:

“Gazze'de bizim de katkımızla sağlanan ateşkes İsrail'in tüm ihlallerine rağmen Gazze'li kardeşlerimizin sağduyusu sayesinde halen sürmektedir. Çoğu çocuk ve kadın 71.000 kardeşimizi şehit edenler adalete hesap verene kadar sinmeyecek, susmayacak, soykırımı asla unutturmayacağız.”

Suriye'de siyasi toparlanmanın hızlandığını belirten Erdoğan, geri dönüşlere dikkat çekti:

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin çıkarlarının tehdit altında olduğuna değinen Erdoğan, kararlılık vurgusu yaptı:

“Mavi Vatan'da ne emri vakiye, ne yan kesiciliğe, ne de korsanlığa asla göz yummayacağımızın bilinmesini istiyorum.”

Erdoğan, konuşmasını da İmralı Süreci'nde çıkması beklenen 'nihai rapor'dan bahsederek bitirdi:

"Aziz milletim, yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de önünde yepyeni bir sayfa açacak terörsüz Türkiye sürecinde bazı önemli eşikleri geride bıraktık.

Cumhur İttifakı olarak bu süreçte her zaman yapıcı davrandık. Çözüme konsantre olarak elimizde birlikte tüm gövdemizi taşın altına koyduk. İlgili tarafları dikkatle dinleyen Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonumuz sürece yeni bir soluk kazandıracağını düşündüğümüz nihai raporunu inşallah yakında tekmil ettirecek. Komisyonun son düzlükte uzlaşı ruhuyla hareket etmesi arzumuzdur.

Ülkemizi 40 yıllık bir musibetten kurtarmayı hedefleyen bu süreç gündelik siyasetin çıkar hesaplarına kurban edilmemelidir. Biz de sürecin bir yol kazası yaşanmadan menzil-i maksuda varması için üzerimize ne düşüyorsa yapmaktan geri durmayacağız. 23 senedir olduğu gibi kalbimizde sadece millet ve memleket sevdasıyla 86 milyonun tamamına hizmet edecek tüm Türkiye'nin refahı, huzuru ve esenliği için fedakarca çalışmayı sürdüreceğiz.

2026 yılında da laf yerine iş üretecek, polemik yerine icraat yapacak, eserlerimizle, yatırımlarımızla konuşmaya devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Türkiye yüzyılı ülkümüze destek olan herkese teşekkür ediyorum. Bu düşüncelerle yeni miladi yılınızı tebrik ediyor, 2026 yılının ülkemiz, milletimiz, bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle saygıyla selamlıyorum."