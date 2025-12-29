Bahçeli'den IŞİD saldırısı hakkında açıklama! "Hiçbir sabotaj davamızdan geri döndüremeyecek"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yalova’da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda yaşanan saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli, saldırıyı “Siyonist-Emperyalist alçaklığın maşa örgütü” olduğunu belirttiği IŞİD'in bir provokasyonu olarak değerlendirdi.

Bahçeli açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Terörsüz Türkiye” hedefiyle birlikte iç barış, güvenlik ve huzur ortamının güçlendiği bir dönemde, Siyonist-Emperyalist alçaklığın maşa örgütü, insanlığın ortak düşmanı DEAŞ terör örgütünün yeni bir kanlı provokasyonu bu sabah saatlerinde Yalova’da sahnelenmiştir. DEAŞ’lı teröristlere yapılan operasyon sırasında üzülerek ifade ediyorum ki, üç kahraman polis memurumuz şehit düşmüş, sekiz polis memurumuzla beraber bir bekçimiz de yaralanmıştır.

Şehitlere rahmet, yaralılara şifa dileyen Bahçeli, “Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet; muhterem ailelerine, Emniyet Teşkilatımıza, milletimize ve ülkemize sabırlar ve başsağlığı diliyorum. Yaralanan kahramanlarımıza sağlık, sıhhat ve acil şifalar niyaz ediyorum.” dedi.

Vay halimize! IŞİD'in 'Marmara sorumlusu' serbest kalıp Youtuber olmuş

Bahçeli, Terörsüz Türkiye olarak isimlendirdiği İmralı Süreci'ne karşı bir provokasyon riskine açıklamasında dikkat çekti. Bahçeli'nin X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Terörsüz Türkiye” hedefiyle birlikte iç barış, güvenlik ve huzur ortamının güçlendiği bir dönemde, Siyonist-Emperyalist alçaklığın maşa örgütü, insanlığın ortak düşmanı DEAŞ terör örgütünün yeni bir kanlı provokasyonu bu sabah saatlerinde Yalova’da sahnelenmiştir. DEAŞ’lı teröristlere yapılan operasyon sırasında üzülerek ifade ediyorum ki, üç kahraman polis memurumuz şehit düşmüş, sekiz polis memurumuzla beraber bir bekçimiz de yaralanmıştır. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet; muhterem ailelerine, Emniyet Teşkilatımıza, milletimize ve ülkemize sabırlar ve başsağlığı diliyorum. Yaralanan kahramanlarımıza sağlık, sıhhat ve acil şifalar niyaz ediyorum. Hiçbir iç ve dış mahreçli saldırı, suikast veya sabotaj haklı davamızdan, “Terörsüz Türkiye” kararlığımızdan geri döndüremeyecektir. Özellikle kiralık katil olarak sahaya sürülen DEAŞ terör örgütünün malumu olduğumuz husumet cephesi tarafından üzerimize salınması ülkemizi ve milletimizi yıldıramayacak, milli azim ve duruşumuzu sarsamayacaktır. “Terörsüz Türkiye” hedefinin ne kadar isabetli ve tarihi bir politik tasavvur olduğu daha iyi anlaşılmıştır. DEAŞ’ın uyuyan ya da uyanık, atıl ya da hareketli terörist hücrelerinin temizlenmesi hususunda tavizsiz mücadele sürdürülecek, bu aziz vatanda hiçbir teröriste, hiçbir hain ve düşman emeline müsaade edilmeyecektir Milletimiz müsterih olsun, terör musibetinin kökü her cihetten kazınacaktır."

NELER OLDU?

Yalova'nın Elmalık köyünde IŞİD'e yönelik gece saatlerinde düzenlenen operasyonda çatışma çıktı. Daha önce iki kez örgüt üyeliğinden işlem yapılan bir şüphelinin evine yapılan baskında içeriden pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda polisler Yasin Koçyiğit, Turgut Külüş ve İlker Pehlivan şehit oldu; 8 polis ve 1 bekçi yaralandı.

Gece 02.00’de başlayan operasyon, evde kadın ve çocukların bulunması nedeniyle dikkatle yürütüldü. Beş kadın ve altı çocuk sağ kurtarıldı. Yaklaşık 6 IŞİD’li terörist öldürüldü. Operasyon saat 09.40’ta tamamlandı.

Yalova’da Özel Harekât Şubesi bulunmadığı için baskına TEM polisleri katıldı. İlk müdahalede destek alınamayınca çatışma çıktı. Ardından Bursa’dan Özel Harekât ekipleri sevk edildi.

Yalova Valiliği, 7 yaralı polisin hayati tehlikesi olmadığını açıkladı. RTÜK geçici yayın yasağı getirirken, köy ablukaya alındı; doğalgaz ve elektrik kesildi. Beş okul tatil edildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturma başlatıldığını ve 5 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.