Van kayyumundan Kürtçe yasağı kararı

Van Büyükşehir Belediyesi kayyumu, kentin ilk Kürtçe eğitim veren kreşi olan "Perperok Mala Zarokan"ın tabelasını indirerek yerine Türkçe "Kreş ve Gündüz Bakım Evi" yazılı tabelayı astı.

2015 yılında kapılarını açan ve Kürtçe "kelebek" anlamına gelen "Perperok" ismini taşıyan eğitim yuvasında, tabeladaki isimle birlikte tüm Kürtçe bilgilendirme görselleri de belediye ekiplerince kaldırıldı. MA'da yer alan habere göre, kayyum yönetimi, tabelayı standart "Kreş ve Gündüz Bakım Evi" yazısıyla değiştirerek Kürtçe ibarelere yer vermedi.

DAHA ÖNCE DE KAYIT SİLME TARTIŞMALARI YAŞANMIŞTI

Kentin kültürel ve dilsel çeşitliliğine hizmet etmesi planlanan kreşte, daha önce de öğrencilere yönelik uygulamalar gündeme gelmişti. 8 Nisan tarihindeki haberlere göre, aralarında maddi imkansızlık yaşayan ailelerin çocuklarının da bulunduğu çok sayıda öğrencinin kaydı, "ücret ödenmediği" gerekçesiyle silinmiş ve çocuklar eğitim ortamından uzaklaştırılmıştı.

Van'ın ardından Mardin: Kayyumdan İlim Yayma Cemiyeti için yüz binlerce liralık harcama!Van'ın ardından Mardin: Kayyumdan İlim Yayma Cemiyeti için yüz binlerce liralık harcama!

KAPSAMLI DONANIMA SAHİP BİR EĞİTİM ALANI

Kürtçe hizmet veren tesis, 1200 metrekare kapalı alanı ve 500 metrekarelik çocuk oyun grubuyla modern bir altyapıya sahip. Bahçesinde kum havuzu, kümes ve otoparkı bulunan 90 öğrenci kapasiteli kreş; drama, sinema, müzik, dans ve satranç gibi branş dersleri için özel odalar barındırıyor. Her biri 18 kişilik olarak tasarlanan sınıflarda, 0-6 yaş arası çocuklara çok yönlü bir gelişim alanı sunulması hedefleniyordu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

