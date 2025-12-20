Van'ın ardından Mardin: Kayyumdan İlim Yayma Cemiyeti için yüz binlerce liralık harcama!

Van'ın ardından Mardin: Kayyumdan İlim Yayma Cemiyeti için yüz binlerce liralık harcama!
Yayınlanma:
Mardin Büyükşehir Belediyesi, kayyum Vali Tuncay Akkoyun yönetiminde, Bilal Erdoğan’ın başkanlığındaki İlim Yayma Cemiyeti’ne 791 bin 600 TL değerinde malzeme aldı. Benzer harcamalar Van’da da gündeme gelmişti.

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne İçişleri Bakanlığı tarafından Ahmet Türk’ün yerine kayyum olarak atanan Vali Tuncay Akkoyun’un görev süresi, dolmasına rağmen iki ay daha uzatılmıştı. Kayyum yönetimine dair tartışmalar sürerken, belediye bütçesinden yapılan bir harcama gündeme geldi.

BİLGİSAYAR, KOMİDİN, ŞARK ODASI...

Belediye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın mütevelli heyeti başkanı olduğu İlim Yayma Cemiyeti’ne bilgisayar, şark odası ve halısı, kitaplık ve komidin satın aldı. Harcama kapsamında belediyenin kasasından toplam 791 bin 600 TL çıktı.



"HAYIRLI OLSUN" ZİYARETİ YAPTILAR

İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanı Necmettin Başboğa ve beraberindeki heyet, daha önce Mardin Valiliğine atanan Tuncay Akkoyun’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunmuştu.

Van kayyumu İlim Yayma Cemiyeti'ni dayayıp döşedi: Pencere ve kapısı bile kamu bütçesinden!Van kayyumu İlim Yayma Cemiyeti'ni dayayıp döşedi: Pencere ve kapısı bile kamu bütçesinden!

VAN KAYYUMU DA İLİM YAYMA'YA ÇALIŞTI

Benzer bir uygulama, geçtiğimiz günlerde Van Büyükşehir Belediyesi’nde de gündeme gelmişti. Kayyum olarak atanan Vali Ozan Balcı’nın belediye kaynaklarıyla İlim Yayma Cemiyeti’nin Erciş şubesine yaklaşık 2 milyon TL’lik malzeme alımı yaptığı ortaya çıkmıştı.

Kayyum yönetimleri ile İlim Yayma Cemiyeti arasındaki bu harcamaların şeffaflıktan uzak olduğu ifade ediyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

