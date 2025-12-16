Van kayyumu İlim Yayma Cemiyeti'ni dayayıp döşedi: Pencere ve kapısı bile kamu bütçesinden!

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr- ÖZEL HABER

Van Büyükşehir Belediyesi’ne 15 Şubat 2025 tarihinde Van Valisi Ozan Balcı’nın kayyum olarak atanması, siyaset gündeminde uzun süre tartışıldı.

Kayyum atamaları genellikle tartışmalı süreçler olarak algılanırken, Balcı'nın dönemi de birçok soru işaretiyle gündeme geldi. Özellikle arsa satışları ve tartışmalı ihalelerle sıkça eleştirilen Balcı, son olarak dikkat çeken bir harcamaya imza attı.

AKP'li Belediye 8 Milyonu İlim Yayma Cemiyeti'ne Spor Salonu Yapmak İçin Harcayacak!

Bayrampaşa Belediye Başkanı, İlim Yayma Cemiyeti'yle işbirliği protokolünü kaldırdı

Kayyum 12 Ağustos 2025 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın mütevelli heyeti başkanı olduğu İlim Yayma Cemiyeti’nin Erciş şubesine 1 milyon 997 bin 582 TL değerinde malzeme satın aldı. Malzemeler Mahmut Hakkı Kaya isimli bir iş insanından temin edildi.

KAPI KULPU BİLE KAMU BÜTÇESİYLE ALINDI

Satın alınan malzemeler arasında renkli mermer basamaklar, ısı yalıtımlı alüminyum doğrama kapı ve pencereler, profil merdiven ve balkon korkulukları, PVC pencereler, menteşe ve kulplar, çocuk kilidi ile mermer ve granit seramikler için 500 adet yapıştırıcı bulunuyor.

TÜGVACI DA VAR AKP'Lİ DE...

Öte yandan Balcı, geçen günlerde 'Van Eğitime Destek Platformu'nun Edremit'teki toplantısına başkanlık etti. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, AKP Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, TÜGVA Van İl Başkanı Hamza Sığınç da katıldı. Söz konusu toplantı da eğitimdeki siyasallaşmanın somut bir örneği niteliğinde.