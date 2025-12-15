Bahçeli: Demirtaş bir an önce serbest kalmalı

300 günü aşkın süre cezaevinde kalan Esenyurt'un seçilmiş Belediye Başkanı Ahmet Özer, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Bahçeli, Özer'in tutukluluğu sırasında İmralı Süreci'ne dikkat çekip tahliye olması gerektiğini ifade etmişti.

Özer de geçtiğimiz günlerde MHP Genel Merkezi'nde Bahçeli'yi ziyaret etti. Özer, Bahçeli ile görüşmesine ilişkin T24'ten Cansu Çamlıbel'e konuştu.

Özer, Bahçeli'nin Edirne'de 9 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'in 'bir an önce' serbest bırakılması gerektiğini ifade ettiğini aktardı. Özer şunları dile getirdi:

"DEMİRTAŞ BİR AN ÖNCE SERBEST BIRAKILMALI"

"Bunların büyük kısmı benim yaptığım konuşmalara verdiği cevaplardı. Ben AYM ve AHİM kararlarının uygulanması gerektiğinin altını çizdiğimde, “Selahattin Demirtaş’ın bir an önce serbest kalmasının ülkemizin yararına olduğunu, barış sürecine katkı sunacağını düşünüyorum ve bundan yana olduğumu bilmeni istiyorum” dedi. İşte benim, Ahmet Türk’ün, Selahattin Demirtaş’ın barış sürecine katkılarımızdan bahsetti."

Özer, Bahçeli'nin süreçte kendisinden şöyle bahsettiğini ifade etti:

"Benim de bir aktör olarak süreçte rolüme değdi. Diyaloğun bundan sonra da devam etmesi gerektiğinin altını çizdi. Aynı zamanda Serhattin Demirtaş’ın da bir an önce özgürlüğüne kavuşmasından yana olduğunu söyledi."

Bahçeli'den çok kritik gizli tanık yorumu! İmamoğlu davaları için neler söyledi?

İmralı Süreci'nde çıkması beklenen yasal düzenlemeler ile ilgili DEM Partili Pervin Buldan, "Barış yasası" ifadelerini kullanmış, Bahçeli'de bu sözlere katıldığını ifade etmişti. Süreçteki yasal düzenlemeler ilişkin Bahçeli ile arasında diyalog yaşandığını da Özer şöyle ifade etti:

"Barış yasasını önemsediğini, hatta mümkünse yılbaşından önce çıkmasını arzuladığını söyledi. Silahları gömmek veya teslim etmekten ziyade silahları yakmanın anlamı üzerinde durdu. Bunun daha anlamlı, daha yerinde bir davranış olduğunu söyledi."



Özer, Bahçeli'nin süreç ile ilgili yasanın hemen çıkmasını istediğini şöyle aktardı:

"Barış süreciyle ilgili olarak benimle aynı noktalarda olduğunu söyledi. Komisyonun çalışmalarından bahsetti. Bu zamana kadar 19 görüşme olduğunu, MHP ve DEM’in raporlarını verdiğini hatırlatarak CHP ve AK Parti’nin raporlarının beklendiğini söyledi. “Onlar da bir an önce verirse, süreç hızlanacak ve ardından yasa çıkacak” dedi. Onun isteği eğer mümkünse bütçe görüşmeleri arasında yasanın çıkması yönünde."

"Sayın Bahçeli’nin hızla çıkmasını beklediği yasa silah bırakılan PKK’lıların Türkiye’ye dönüşünün önünü açacak ‘infaz yasası’ değil mi?" sorusuna Özer, "Barış yasası" yanıtını verdi.

"Konuştuğumuz şey bir çeşit ‘eve dönüş yasası’ ama. Doğru mu?" sorusuna da Özer şöyle yantı verdi: