Bahçeli'den çok kritik gizli tanık yorumu! İmamoğlu davaları için neler söyledi?

CHP Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi 13 Aralık tarihinde makamında ziyaret etti. Özer bu ziyaretin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak devam eden İmralı Süreci'nden CHP'li belediyelere uygulanan yargı kıskacına kadar geniş bir perspektifte ülke gündemini ele aldıklarını ifade etmişti.

Ahmet Özer'den Bahçeli'ye ziyaret! AYM ve tutuksuz yargılanma mesajlarını iletti

Özer'in o açıklaması şu şekilde olmuştu:

MHP Genel Başkanı Sn. Devlet Bahçeli’yi ziyaret ettim ve Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel’in selamlarını ilettim.



Einstein “Karşılaştığınız sorunları, o sorunları yarattığınız düşünce düzleminde kalarak çözemezsiniz” der. Yıllar içinde ön yargı, ezberler ve korkularla… pic.twitter.com/HJVZt5pMyx — Ahmet Özer (@profdrahmetozer) December 13, 2025

O GÖRÜŞMEDEN DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI: BAHÇELİ İMAMOĞLU AİLESİNİ TANIDIĞINI SÖYLEDİ

Ahmet Özer ile Bahçeli'nin yaptığı görüşmenin ardından Özer, T24'ten Cansu Çamlıbel'e röportaj verdi. Görüşmede nelerin konuşulduğunu detaylı bir şekilde açıklayan Özer, Bahçeli ile cumhurbaşkanı adayları Ekrem İmamoğlu hakkında da konuştuklarını aktardı.

Bahçeli'nin İmamoğlu ailesini bildiğini hatta İmamoğlu ailesinden kendi camialarında tanıdıkları olduğunu aktaran Özer şöyle dedi:

Öte yandan, İmamoğlu ailesini tanıdığını, bildiğini söyledi. Hatta İmamoğlu ailesinden kendi camialarında insanlar olduğunu söyledi. İmamoğlu’nun bir yakınının da geçmişte kendi asistanı olduğunu söyledi.

BAHÇELİ'DEN GÜNDEM OLACAK GİZLİ TANIK YORUMU

Geçtiğimiz günlerde meclis kürsüsünden gizli tanıklar hakkında dikkat çeken açıklamalar yapan Feti Yıldız'ın sözleri gündem olmuştu.

MHP mesajını bu sefer Meclis kürsüsünden verdi! Gizli tanık ve tutukluluk uyarısı

Yıldız'ın ardından Bahçeli de Ahmet Özer ile yaptığı görüşmede bu konu hakkında konuştu. Bahçeli'nin de gizli tanıklar üzerinden yargılamanın yapılmasını doğru bulmadığını aktaran Özer'in ifadeleri aynen şu şekilde oldu:

"Ben İmamoğlu davalarındaki hukuk sorunlarından bahsettim. İmamoğlu’nun davalarında neredeyse hemen hemen biraz olumlu tavır sergilenen hâkimler değişmesinin hukuka duyulan güveni aşağıya çektiğini söyledim. O da o da İmamoğlu’yla ilgili bunu söyledi. Ayrıca yargılamanın gizli tanıklar ve itirafçılar üzerine kurulmasını da doğru bulmadığını, hatta bu konuda yardımcısı Feti Yıldız’ın açıklaması bulunduğunu belirtti."

"SİYASETTEKİ TANSİYON DÜŞÜRÜLMELİ"

Bahçeli'nin de siyasetteki tansiyonun düşürülmesi gerektiğini söylediğini aktaran Özer şöyle konuştu: