Bahçeli'den çok kritik gizli tanık yorumu! İmamoğlu davaları için neler söyledi?

Yayınlanma:
MHP Lideri Bahçeli, CHP'nin Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile yaptığı görüşmede; siyasette tansiyonun düşmesi gerektiğini, İmamoğlu davalarında yargılamaların gizli tanıklar üzerinden kurulmasını doğru bulmadığını söyledi.

CHP Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi 13 Aralık tarihinde makamında ziyaret etti. Özer bu ziyaretin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak devam eden İmralı Süreci'nden CHP'li belediyelere uygulanan yargı kıskacına kadar geniş bir perspektifte ülke gündemini ele aldıklarını ifade etmişti.

Özer'in o açıklaması şu şekilde olmuştu:

O GÖRÜŞMEDEN DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI: BAHÇELİ İMAMOĞLU AİLESİNİ TANIDIĞINI SÖYLEDİ

Ahmet Özer ile Bahçeli'nin yaptığı görüşmenin ardından Özer, T24'ten Cansu Çamlıbel'e röportaj verdi. Görüşmede nelerin konuşulduğunu detaylı bir şekilde açıklayan Özer, Bahçeli ile cumhurbaşkanı adayları Ekrem İmamoğlu hakkında da konuştuklarını aktardı.

Bahçeli'nin İmamoğlu ailesini bildiğini hatta İmamoğlu ailesinden kendi camialarında tanıdıkları olduğunu aktaran Özer şöyle dedi:

  • Öte yandan, İmamoğlu ailesini tanıdığını, bildiğini söyledi. Hatta İmamoğlu ailesinden kendi camialarında insanlar olduğunu söyledi. İmamoğlu’nun bir yakınının da geçmişte kendi asistanı olduğunu söyledi.

BAHÇELİ'DEN GÜNDEM OLACAK GİZLİ TANIK YORUMU

Geçtiğimiz günlerde meclis kürsüsünden gizli tanıklar hakkında dikkat çeken açıklamalar yapan Feti Yıldız'ın sözleri gündem olmuştu.

Yıldız'ın ardından Bahçeli de Ahmet Özer ile yaptığı görüşmede bu konu hakkında konuştu. Bahçeli'nin de gizli tanıklar üzerinden yargılamanın yapılmasını doğru bulmadığını aktaran Özer'in ifadeleri aynen şu şekilde oldu:

  • "Ben İmamoğlu davalarındaki hukuk sorunlarından bahsettim. İmamoğlu’nun davalarında neredeyse hemen hemen biraz olumlu tavır sergilenen hâkimler değişmesinin hukuka duyulan güveni aşağıya çektiğini söyledim. O da o da İmamoğlu’yla ilgili bunu söyledi. Ayrıca yargılamanın gizli tanıklar ve itirafçılar üzerine kurulmasını da doğru bulmadığını, hatta bu konuda yardımcısı Feti Yıldız’ın açıklaması bulunduğunu belirtti."

"SİYASETTEKİ TANSİYON DÜŞÜRÜLMELİ"

Bahçeli'nin de siyasetteki tansiyonun düşürülmesi gerektiğini söylediğini aktaran Özer şöyle konuştu:

Tutuksuz yargılama, kayyımların iadesi, hasta tutukluların bırakılması, AİHM ve AYM kararlarına uyulması gibi bazı adımlar atılabilir. “Bunlar barışa olan inancı yükseltecek ve toplumu rahatlatacaktır” dedim. Ben bu görüşlerimi zaten cezaevinden çıktıktan sonra televizyonlarda söylemiştim. Bunu kendisine tekrar ettim. O da beni izlediğini, takip ve takdir ettiğini söyledi. Kayyımların iadesi konusunda Sayın Bahçeli de bizimle hemfikir. Barış sürecinin başarılı olması için kayyım rejiminin son bulması gerekir. Bu konuda Sayın Bahçeli de benzer bir şey düşünüyor. Zaten daha önce “İki Ahmet görevine dönmeli” şeklinde bir demeci de vardı. Ahmet Türk’ü ve beni kastetmişti. Sayın Bahçeli barış dilinin egemen olması ve siyasetteki tansiyonun düşürülmesi önerisinde bulundu. Aslında ben bu yorumu yapınca, kendisi de bu öneriyi teyit etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

