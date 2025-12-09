MHP mesajını bu sefer Meclis kürsüsünden verdi! Gizlik tanık ve tutukluluk uyarısı

TBMM Genel Kurulu’nda yüksek yargı kurumlarının bütçesi görüşülürken söz alan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, hukukun evrensel ilkelerine ve yargı uygulamalarındaki hassasiyetlere vurgu yaptı.

Konuşmasında doğrudan İBB soruşturması veya CHP’li tutukluların isimlerine vermese de Yıldız, tutuklama ve gizli tanık beyanları konusundaki değerlendirmeleriyle dikkat çekti.

Yıldız, CHP'nin iddianamesiz bir şekilde siyasetçilerin yüzlerce gün tutuklu olması ve sadece gizli tanık beyanlarını delil olarak kullanılmasının hukuk ilkelerine aykırı olduğunu yüksek sesle dile getirdiği dönemlerde de benzer değerlendirmeler yapmıştı.



"Sayın Milletvekilleri, toplumsal hayatın vazgeçilmez şartı hukuk düzenidir. Bize düşen görev hukukun evrensel ilke ve esaslarına bağlı kalarak onu hayata yansımasını sağlamaktır" diyen Yıldız, ceza yargılamalarındaki temel ilkeleri sıralayıp tutuklama kararları hakkında şunları ifade etti:

"Bütün yargılama önlemleri gibi tutuklamada geçici niteliktedir. Tutuklama bir ceza değil, maddi gerçeğe ulaşmada ceza davasının yürütülmesinde ya da ileride verilecek bir olası cezanın infazını sağlayan geçici bir araçtır"

"BİN DÜŞÜNEREK TUTUKLANMALI"

Tutuklamanın kişi özgürlüğünü kısıtladığı için özenle değerlendirilmesi gerektiğini belirten Yıldız, "Kişi özgürlüğü ve güvenliğinin sınırladığı için çok dikkatli hareket edilmeli, bin düşünerek bir kere karar verilmelidir" dedi.

"GİZLİ TAKIM HÜKME ESAS DEĞİL"

Feti Yıldız, son dönemde kamuoyunda sıkça eleştirilen gizli tanık uygulamalarına da şöyle değindi:

"Gizli tanık beyanlarının tek başına hükme esas alınmaması hukukumuz için büyük bir kazanımdır. Eğer bu yola mecbur kalınırsa mecbur kalınmadan başvurulmamalıdır. Başvurulduğu takdirde savunma hakkına saygı gösterilmeli, sanığın gizli tanığa soru sorma hakkını mutlaka gözetmeliyiz"

Yıldız ayrıca, "Ceza yargılamalarında yanlış delille doğru sonuca varılmasının mümkün olmadığını defalarca söyledim. Yani delilsiz ispatla bir vakada anca zan ve tahminden ibaret kalır diye kürsüden altını bir defa çizmek istiyorum" diyerek delil esaslı yargılamanın önemine işaret etti.

Konuşmasında Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuru süreciyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Yıldız, vatandaşın başvuru koşulları konusunda yeterince bilgilendirilmediğini belirtti:

"Vatandaşımız uğradığı her haksızlıkta Anayasa Mahkemesi'ne sonuç olarak bir daha oraya gitmektedir. Biz bu meseleyi doğru dürüst anlatamadık. Vatandaşın suçu yok. Haksızlığa uğradığı kanaatinde ise son olarak bir daha Anayasa Mahkemesi'ne gideyim diyor. Ama oradan çıkan kararlar daha hayal kırıklığına varıyor. Çünkü başvurunun şartları dahi yok"

Bireysel başvuru sisteminin yeniden ele alınması gerektiğini vurgulayan Yıldız, "Biz bireysel başvuruyu yeni baştan düzenlemeliyiz. Ve vatandaşımıza tek tek anlatmalıyız" dedi.

Yıldız konuşmasında gizli tanık kısmına vurgu yaptıktan sonra CHP'li TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, bir dakika ek süre verdi. Bu sırada İYİ Parti sıralarından itiraz geldi. Tutanaklara da o kısım şöyle yansıdı:

Yıldız, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Türkiye'nin toplumsal dinamizmi, devlet kapasitesi, bölgesel etkisi, tarihsel birikimi büyük ve kutlu bir kaynaktır. Devlet aklının sorulara, sorunlara çözüm üretme, milletimizin hayrına dönüştürme, tehditleri bertaraf etme gücünü neoemperyalist odaklar engelleyemeyecektir. Terörsüz Türkiye hedefine mutlaka ulaşılacaktır. Bu mesele, üzerinde boşboğazlık yapılacak, polemiğe girilecek meselelerden değildir diyorum; bu, bir devlet meselesidir, millet meselesidir."

Öte yandan Yıldız'ın konuşmasının tam metni de şöyle: