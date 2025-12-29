İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi’ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, kooperatif üyelerinin maddi kayba uğratıldığı ve kurum içinde usulsüz işlemler yapıldığı iddiaları üzerine operasyon düzenlendi.

İzmir 'kooperatif' operasyonu! Eski İzmir il başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında olduğu 9 kişi adliyede

Soruşturma doğrultusunda, aralarında eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da bulunduğu kooperatif yönetim kurulu başkanı, denetim kurulu üyeleri ve taşeron firma temsilcilerinden oluşan 9 şüpheli, 26 Aralık’ta düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan 2 şüphelinin ise firari olduğu belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, İzmir Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından 9 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

ŞENOL ASLANOĞLU TUTUKLANDI

Egedesonsöz'ün haberine göre; daha önce İZBETON soruşturması kapsamında tutuklanan, ardından ev hapsi ve adli kontrol şartlarıyla serbest bırakılan ve sonrasında bu tedbirleri de kaldırılan Şenol Aslanoğlu hakkında, söz konusu kooperatif dosyası kapsamında yeniden tutuklama istendi. Mahkeme, Aslanoğlu’nun tutuklanmasına karar vererek cezaevine gönderdiği ifade edildi.