İzmir 'kooperatif' operasyonu! Eski İzmir il başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında olduğu 9 kişi adliyede

Son dakika! İzmir'de yürütülen kooperatif davası kapsamında aralarında eski CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İzmir'de S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ne yönelik yürütülen operasyon kapsamında aralarında eski CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında eski CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun yanı sıra kooperatifin yönetim kurulu başkanı, denetim kurulu üyeleri ve taşeron firma yetkililerinin de bulunduğu 11 şüpheli hakkında gözaltına kararı verildi.

9 KİŞİ YAKALANDI

26 Aralık'ta düzenlenen operasyonda Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. 2 şüphelinin de arandığı belirtildi. Şüpheliler, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

EV HAPSİYLE TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Şenol Aslanoğlu, İZBETON'a yönelik devam eden kooperatif davasında tutuklanmış, ekim ayında görülen davada ev hapsi adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti.

