Güllü'nün oğlu şikayetçi olacağını açıkladı: Ablama güvenmek yaptığım en büyük hataydı

Yalova'da evinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Gül Tut'un (Güllü) oğlu Tuğberk Yağız Gülter, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada annesinin ölümüne ilişkin soruşturmada ablası Tuğyan Ülkem Gülter aleyhinde şikayetçi olacağını ve kendisine yönelik iddialarla hukuken mücadele edeceğini duyurdu.

"EN BÜYÜK HATAM ABLAMIN MASUMİYETİNE GÜVENMEKTİ"

Açıklamasında yaşadığı süreci anlatan Tuğberk Yağız Gülter, "Zamanla, duygusallıktan uzaklaşıp mantıkla düşünmeye başladığımda bazı gerçekleri daha net görür hâle geldim. Annem için rahatlıkla 'ölsün' ifadesini kullanabilen bir insanın masumiyetine güvenmek, belki de yaptığım en büyük hataydı" ifadelerini kullandı.

‘ÖLÜMÜNDEN SONRA YANINDAYMIŞ GİBİ DAVRANDINIZ’

Kamuoyunu yanıltan kişi ve paylaşımlar hakkında hukuki süreç başlatacağını belirten Gülter, medya ve çevresindeki bazı kişilere sert çıktı. Gülter, "Hayattayken aramadığınız, zor günlerinde yanında olmadığınız annem, iki çocuğuyla birlikte haciz sonrası on karton koliyle sokakta kaldığında dahi destek olmadığınız bir insanın ardından, ölümünden sonra sanki hep yanındaymış gibi davranarak prim yapmaya çalıştınız" dedi.

"BEN YAPMADIM" SÖZÜNE İNANMIYORUM

Ablası Tuğyan Ülkem Gülter ile ilgili görüşlerini de paylaşan Gülter, "Bugüne kadar ortaya çıkan mesajlar, ses kayıtları ve savcılık makamının değerlendirmelerine rağmen tutunmaya çalıştığım 'inşallah yapmamıştır' düşüncesi, artık tamamen kopmuştur. 'Ben yapmadım' yönündeki beyan da benim nezdimde inandırıcılığını yitirmiştir" şeklinde konuştu.

Güllü'nün oğlu 'bitti' diyerek açıkladı: Kamuoyuyla paylaşılacak

Güllü'nün kızı Tuğyan'ın tüyler ürperten ses kaydı ortaya çıktı

ŞİKAYETÇİ OLACAĞINI AÇIKLADI

Tuğberk Yağız Gülter açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı: "Bu saatten itibaren kendisiyle tüm iletişimimi kestiğimi kamuoyuna saygıyla bildiririm... Soruşturma dosyasında bu olayla ilişkili ne kadar kişi var ise sonuna kadar şikayetçi sıfatı ile annem adına tüm yasal haklarımı kullanacağım."