Güllü'nün oğlu şikayetçi olacağını açıkladı: Ablama güvenmek yaptığım en büyük hataydı

Güllü'nün oğlu şikayetçi olacağını açıkladı: Ablama güvenmek yaptığım en büyük hataydı
Yayınlanma:
Şarkıcı Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, annesinin ölümüyle ilgili soruşturmada şikayetçi sıfatıyla yasal hakkını koruyacağını açıkladı. Gülter, "Annem için rahatlıkla 'ölsün' ifadesini kullanabilen bir insanın masumiyetine güvenmek, belki de yaptığım en büyük hataydı" dedi.

Yalova'da evinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Gül Tut'un (Güllü) oğlu Tuğberk Yağız Gülter, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada annesinin ölümüne ilişkin soruşturmada ablası Tuğyan Ülkem Gülter aleyhinde şikayetçi olacağını ve kendisine yönelik iddialarla hukuken mücadele edeceğini duyurdu.

"EN BÜYÜK HATAM ABLAMIN MASUMİYETİNE GÜVENMEKTİ"

Açıklamasında yaşadığı süreci anlatan Tuğberk Yağız Gülter, "Zamanla, duygusallıktan uzaklaşıp mantıkla düşünmeye başladığımda bazı gerçekleri daha net görür hâle geldim. Annem için rahatlıkla 'ölsün' ifadesini kullanabilen bir insanın masumiyetine güvenmek, belki de yaptığım en büyük hataydı" ifadelerini kullandı.

‘ÖLÜMÜNDEN SONRA YANINDAYMIŞ GİBİ DAVRANDINIZ’

Kamuoyunu yanıltan kişi ve paylaşımlar hakkında hukuki süreç başlatacağını belirten Gülter, medya ve çevresindeki bazı kişilere sert çıktı. Gülter, "Hayattayken aramadığınız, zor günlerinde yanında olmadığınız annem, iki çocuğuyla birlikte haciz sonrası on karton koliyle sokakta kaldığında dahi destek olmadığınız bir insanın ardından, ölümünden sonra sanki hep yanındaymış gibi davranarak prim yapmaya çalıştınız" dedi.

"BEN YAPMADIM" SÖZÜNE İNANMIYORUM

Ablası Tuğyan Ülkem Gülter ile ilgili görüşlerini de paylaşan Gülter, "Bugüne kadar ortaya çıkan mesajlar, ses kayıtları ve savcılık makamının değerlendirmelerine rağmen tutunmaya çalıştığım 'inşallah yapmamıştır' düşüncesi, artık tamamen kopmuştur. 'Ben yapmadım' yönündeki beyan da benim nezdimde inandırıcılığını yitirmiştir" şeklinde konuştu.

Güllü'nün oğlu 'bitti' diyerek açıkladı: Kamuoyuyla paylaşılacakGüllü'nün oğlu 'bitti' diyerek açıkladı: Kamuoyuyla paylaşılacak

Güllü'nün kızı Tuğyan'ın tüyler ürperten ses kaydı ortaya çıktıGüllü'nün kızı Tuğyan'ın tüyler ürperten ses kaydı ortaya çıktı

ŞİKAYETÇİ OLACAĞINI AÇIKLADI

Tuğberk Yağız Gülter açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı: "Bu saatten itibaren kendisiyle tüm iletişimimi kestiğimi kamuoyuna saygıyla bildiririm... Soruşturma dosyasında bu olayla ilişkili ne kadar kişi var ise sonuna kadar şikayetçi sıfatı ile annem adına tüm yasal haklarımı kullanacağım."

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Gram altında 8 bin lira sesleri: 1. 700 liralık dev sıçrama kapıda
Ünlü televizyoncu Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı: Amedspor'u kutladı
Amedspor'u kutladı
Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı
İstanbul için kar alarmı! Orhan Şen “Daha çok yağacak” diyerek tarih verdi
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Vehbi Koç'un vefat ettiği otel yeniden açılıyor
Vehbi Koç'un vefat ettiği otel yeniden açılıyor
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Beşiktaş Stadı'na mirasçı çıktı: Mahkeme başvuruyu kabul etti
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Türkiye
Kimliği belirlenen şüpheli aranıyor: Mardin’de kardeş olan iki kadın vurulmuş halde ölü bulundu
Kimliği belirlenen şüpheli aranıyor: Mardin’de kardeş olan iki kadın vurulmuş halde ölü bulundu
‘Cihat başladı’ dediler ve ateş ettiler
‘Cihat başladı’ dediler ve ateş ettiler