Güllü'nün oğlu 'bitti' diyerek açıkladı: Kamuoyuyla paylaşılacak

Güllü'nün oğlu 'bitti' diyerek açıkladı: Kamuoyuyla paylaşılacak
Yayınlanma:
Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’den dikkat çeken bir paylaşım geldi. "Bitti" diyerek kamuoyuna açıklama yapılacağını duyuran Gülter, "anneme maddi manevi zarar verenlerin burnundan gelecek" dedi.

Yalova’da 26 Eylül gecesi evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ve ölümüyle Türkiye’yi sarsan Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

gullu.jpg

Güllü’nün ablasından flaş 'cinayet' açıklaması: ‘Tuğyan yılan gibi sağa sola bakıyordu’Güllü’nün ablasından flaş 'cinayet' açıklaması: ‘Tuğyan yılan gibi sağa sola bakıyordu’

"ANNEME ZARAR VERENLERİN BURNUNDAN GELECEK"

Tuğberk Yağız Gülter, paylaşımında, "Bitti. Akşam kamuoyuna duyuru paylaşılacak. Canım kanım anneme maddi manevi zarar verenlerin burnundan gelecek" ifadelerini kullandı.

Bu sözlerin nedeni ve yapılacak açıklama merak edilirken, bazı kullanıcılar sosyal medyada "Yeni bir delil mi bulundu?" sorularını gündeme getirdi.

tugberk-aciklama.png

Güllü'nün kızı Tuğyan'ın tüyler ürperten ses kaydı ortaya çıktıGüllü'nün kızı Tuğyan'ın tüyler ürperten ses kaydı ortaya çıktı

NE OLMUŞTU?

Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturmada Tuğyan ile birlikte evde olan Sultan Nur Ulu, ifadesinde "Biz oynadıktan sonra Gül Anne, yüzünü cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinin az yukarı kısmından Tuğyan, sarılarak Gül Anne'yi itti ve böylelikle dengesini kaybedip düştü." demiş, Tuğyan, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Gram altında 8 bin lira sesleri: 1. 700 liralık dev sıçrama kapıda
Ünlü televizyoncu Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı: Amedspor'u kutladı
Amedspor'u kutladı
Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı
İstanbul için kar alarmı! Orhan Şen “Daha çok yağacak” diyerek tarih verdi
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Vehbi Koç'un vefat ettiği otel yeniden açılıyor
Vehbi Koç'un vefat ettiği otel yeniden açılıyor
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Beşiktaş Stadı'na mirasçı çıktı: Mahkeme başvuruyu kabul etti
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi
Türkiye
Ankara'da Venezuela protestosu
Ankara'da Venezuela protestosu
HKP'den ABD Büyükelçiliği önünde Venezuela protestosu!
HKP'den ABD Büyükelçiliği önünde Venezuela protestosu!
İstanbul Boğazı’nda erkek cesedi bulundu: Olayın iç yüzü yürekleri yaktı
İstanbul Boğazı’nda erkek cesedi bulundu: Olayın iç yüzü yürekleri yaktı