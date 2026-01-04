Güllü'nün oğlu 'bitti' diyerek açıkladı: Kamuoyuyla paylaşılacak

Yalova’da 26 Eylül gecesi evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ve ölümüyle Türkiye’yi sarsan Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

"ANNEME ZARAR VERENLERİN BURNUNDAN GELECEK"

Tuğberk Yağız Gülter, paylaşımında, "Bitti. Akşam kamuoyuna duyuru paylaşılacak. Canım kanım anneme maddi manevi zarar verenlerin burnundan gelecek" ifadelerini kullandı.

Bu sözlerin nedeni ve yapılacak açıklama merak edilirken, bazı kullanıcılar sosyal medyada "Yeni bir delil mi bulundu?" sorularını gündeme getirdi.

NE OLMUŞTU?

Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturmada Tuğyan ile birlikte evde olan Sultan Nur Ulu, ifadesinde "Biz oynadıktan sonra Gül Anne, yüzünü cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinin az yukarı kısmından Tuğyan, sarılarak Gül Anne'yi itti ve böylelikle dengesini kaybedip düştü." demiş, Tuğyan, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.