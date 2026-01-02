ABD'li turist hayatının şokunu yaşadı: Bir bira içti 100 bin liralık hesap çıkardılar!

ABD'den tatil için İstanbul'a Jason George Cloutıer isimli erkek turist, Beyoğlu’nda götürüldüğü gece kulübünde dolandırıldı. Sadece bir bira istemesine rağmen rızası dışında masının donatıldığı turist, gece sonunda çıkarılan 103 bin TL'lik hesabı görünce dolandırıldığını anladı. Turist, kendisini makan götüren kişiden ve işletmeden şikayetçi oldu.

halktv.com.tr - Ramazan Süzen / ÖZEL HABER

Nisan ayında ABD'den tatil için İstanbul'a gelen Jason George Cloutıer isimli erkek turist, hayatının şokunu yaşadı. Beyoğlu’nda gezerken yanına gelip sigarasını yakmak için çakmak soran erkek şahısla sohbet etmeye başlayan Cloutıer, erkek şahıstan yolunu bilmediği eğlence mekanını tarif etmesini istedi.

Ancak şüpheli, yabancı turistin gitmek istediği mekanda yanında kadın olmadan giremeyeceğini söylerek, kendisini bildiği bir mekana götürmeyi teklif etti.

SADECE BİRA İSTEDİ MASA DONATILDI

Bu kişinin yönlendirmesiyle Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan “P.N.C” isimli gece kulübüne giden turist, mekanda yalnızca bira sipariş etmesine rağmen bilgisi ve rızası dışında masasına pahalı içecekler, şampanyalar ve iki kadın geldi.

Kendisini mekana getiren kişinin ısrarlarına rağmen masaya getirilen yiyecek ve içeceklerden almayan turist, gecenin sonunda önüne gelen hesapla şok oldu.

100 BİN TL'LİK HESAP ÇIKARILDI

Yaklaşık iki saatlik sürenin ardından kendisine 103 bin 267 TL (2.400 dolar) tutarında hesap çıkarılan turist, beraber geldiği erkeğin "hesabı yarı yarıya ödeyelim" teklifini de kabul etti.

Kredi kartı ile ödeme yapmak istediğinde POS cihazının çalışmadığının söylenen Cloutıer, ATM’den 1.200 dolar nakit çekerek hesabın yarısını ödemek zorunda kaldı.

Olaydan sonra dolandırıldığını fark ettiğini anlayan ABD'li turist soluğu karakolda aldı. Mağdur, kendisini mekana götüren şahıs ile işletmeden şikayetçi oldu.

BAŞSAVCLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Soruşturma Bürosu tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Savcılık tarafından yapılan değerlendirmede, mağdurun talebi olmaksızın masaya yüksek maliyetli ürünlerin bırakıldığı, hesap tutarının gerçeğin üzerinde gösterildiği belirtildi.

Bu gerekçelerle, işletme müdürünün dolandırıcılık suçunu işlediğine dair yeterli delil bulunduğu belirtilerek, hakkında kamu davası açılması ve ilgili ceza maddeleri uyarınca cezalandırılması talep edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

