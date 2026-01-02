İstanbul Havalimanı’nda döviz makasını görenler gözlerine inanamadı: Dolar kuru 55,79'a çıktı

İstanbul Havalimanı’nda döviz makasını görenler gözlerine inanamadı: Dolar kuru 55,79'a çıktı
Yayınlanma:
İstanbul Havalimanı’ndaki döviz bürolarında uygulanan fahiş alım-satım makası tepki çekti; acil döviz ihtiyacı olan yolcular büyük kayıpla karşı karşıya kaldı.

Geçmiş yıllarda ekonomi yönetimi, sıkı para politikalarını desteklemek amacıyla bankalara yönlendirmelerde bulunmuş ve döviz alım-satım işlemlerinde uygulanan makas aralıklarının genişletilmesini istemişti. Zamanla piyasalarda dolar/TL alış ve satış fiyatları birbirine yaklaşırken, İstanbul Havalimanı’nda geçerli olan döviz kurları kamuoyunda şaşkınlık yarattı.

1 DOLAR İÇİN 55,799 TL ÖDEMESİ GEREKİYOR

Zaten yeme-içme fiyatlarının yüksekliğiyle sık sık gündeme gelen İstanbul Havalimanı, bu kez döviz bürolarındaki olağanüstü farklarla tepki topluyor. Havalimanı içindeki döviz ofislerinde dolar bozdurmak isteyenlere 30,045 TL teklif edilirken, dolar satın almak isteyenlerin 1 dolar için 55,799 TL ödemesi gerekiyor. Piyasa kuru ile uygulanan bu fiyatlar arasındaki büyük fark, ekonomistlerin eleştirilerine neden olurken sosyal medyada da tepki çekti.

havalimani.jpg

YOLCULAR CİDDİ KAYIP YAŞIYOR

Özellikle havalimanından çıkma imkânı olmayan ve acil döviz ihtiyacı bulunan yolcular, bu yüksek makaslar nedeniyle ciddi kayıplar yaşıyor. Bazı yurttaşlar bu şartlarda işlem yapanların parasının neredeyse yarısını kaybettiğini belirtiyor. Uygulama yalnızca Türk vatandaşlarını değil, Türkiye’ye gelen ve zorunlu ihtiyaçları için döviz bozdurmak durumunda kalan yabancı turistleri de rahatsız ettiği ifade ediliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

