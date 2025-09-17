İstanbul Havalimanı'nda skandal görüntü: O köpek öldü mü?

İstanbul Havalimanı’nda Kazakistan’dan getirilen köpeğin ayağı kırıldı, ardından uygulanan fazla doz iğne sonucu öldüğü iddia edildi. Görüntüler büyük tepki çekerken hayvan hakları savunucuları yasal başvuruda bulunacaklarını belirtti.

İstanbul Havalimanı’nda yaşanan bir olay, hayvan hakları tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Kazakistan’ın Shymkent şehrinden SCAT Airlines’a ait uçakla getirilen yaklaşık 100 kiloluk bir köpek, apronda kafesinden çıkarılırken ayağını kırdı.

Görgü tanıklarının cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, ayağı kırılan köpeğin yerde sürüklenerek götürüldüğü anlar yer aldı. İddialara göre, köpeği kontrol altına almak için olay yerine Arnavutköy Belediyesi ekipleri çağrıldı. Veteriner hekimler tarafından uyuşturucu iğneyle sakinleştirilmek istenen köpeğe fazla doz uygulanması sonucu hayvanın yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

İGA’DAN AÇIKLAMA

İstanbul Havalimanı işletmesi İGA’dan yapılan açıklamada, olayın yabancı havayolu şirketi ve köpeğin sahibinin sorumluluğunda olduğu belirtildi. Açıklamada, “Köpek veteriner hekim desteğiyle kontrol altına alınmıştır. Ancak süreçte havayolu şirketi ve evcil hayvan sahibinin ciddi sorumluluk ihlalleri görülmüştür” denildi.

"YASAL BAŞVURULARI YAPACAĞIZ"

Olayın ardından sosyal medyada paylaşılan görüntüler, hayvanseverlerin ve yurttaşların büyük tepkisini çekti. Hayvan hakları savunucuları, bu tür vakaların önlenmesi için uluslararası taşımacılık kurallarının yeniden düzenlenmesi ve denetimlerin sıkılaştırılması çağrısında bulundu. Hayvan Hakları Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Eda Sheldon, "Bu zalimlik kabul edilemez. Gerekli yasal başvuruları yapacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

