Ataşehir'de motosiklet yolcu servisine girdi: 2'si ağır 3 yaralı

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde, bir yolcu servisi ile motosikletin çarpışmasıyla trafik kazası meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralanırken, iki araç da hasar gördü.

CADDEYE PARK ETMİŞ ARAÇLARA ÇARPARAK DURDU

Kaza, saat 21.45 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi 3004. Cadde'de gerçekleşti. İddiaya göre, 3063'üncü sokağa dönmekte olan 34 LCF 376 plakalı yolcu servisinin arkasından gelen 34 HBA 363 plakalı motosiklet, servise çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, yol kenarında park halindeki 34 PAF 764 plakalı başka bir araca daha çarparak durdu.

2 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk kontrollerde motosiklette bulunan iki kişinin ağır yaralandığı tespit edildi. Servis şoförü ise hafif sıyrıklarla kazayı atlattı.

YARALILAR HASTANEYE NAKLEDİLDİ

Kazada yaralanan üç kişi de ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve kazanın nedeniyle ilgili incelemeler sürüyor.