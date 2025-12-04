Ataşehir'de motosiklet yolcu servisine girdi: 2'si ağır 3 yaralı

Ataşehir'de motosiklet yolcu servisine girdi: 2'si ağır 3 yaralı
Yayınlanma:
Ataşehir'de dönüş yapan bir yolcu servisine arkadan gelip çarpan motosikletteki iki kişi ağır yaralandı. Kazada servis şoförü de hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde, bir yolcu servisi ile motosikletin çarpışmasıyla trafik kazası meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralanırken, iki araç da hasar gördü.

CADDEYE PARK ETMİŞ ARAÇLARA ÇARPARAK DURDU

Kaza, saat 21.45 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi 3004. Cadde'de gerçekleşti. İddiaya göre, 3063'üncü sokağa dönmekte olan 34 LCF 376 plakalı yolcu servisinin arkasından gelen 34 HBA 363 plakalı motosiklet, servise çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, yol kenarında park halindeki 34 PAF 764 plakalı başka bir araca daha çarparak durdu.

Motosikletin yayaya çarptığı kaza kamerada: Yola savrulan yaya ile sürücü yaralandıMotosikletin yayaya çarptığı kaza kamerada: Yola savrulan yaya ile sürücü yaralandı

2 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk kontrollerde motosiklette bulunan iki kişinin ağır yaralandığı tespit edildi. Servis şoförü ise hafif sıyrıklarla kazayı atlattı.

Motosikleti devrilen üniversiteli Enes hayatını kaybetti: Kahreden anlar kameradaMotosikleti devrilen üniversiteli Enes hayatını kaybetti: Kahreden anlar kamerada

YARALILAR HASTANEYE NAKLEDİLDİ

Kazada yaralanan üç kişi de ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve kazanın nedeniyle ilgili incelemeler sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
FaceTime'a erişim engeli getirildi
FaceTime'a erişim engeli getirildi
Lapa lapa yağacak! Günler sürecek: Meteoroloji kar yağışının tarihini açıkladı
Murat Çalık 'doğum gününde' 600 kilometre yol gelen ailesiyle görüştürülmedi
Göreve iade edilen komutandan tarihe geçecek savunma! Teğmenlere sahip çıktı
Gürcistan'a girişte yeni dönem: Kimlik yetmeyecek
Gürcistan'a girişte yeni dönem: Kimlik yetmeyecek
Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Galatasaray şikayet etmişti: TFF'nin Yasin Kol kararı ortaya çıktı
Kuru fasulye krizi: Bir bu eksikti!
Kuru fasulye krizi: Bir bu eksikti!
Google neyi, neden sansürlüyor, Halk TV neye itiraz ediyor? İşte yanıtları
Türkiye
Bir gıda krizi vakası daha! 2 fabrika dolusu işçi zehirlendi
Bir gıda krizi vakası daha! 2 fabrika dolusu işçi zehirlendi
Ambulansa yol vermemişti! Bakan Yerlikaya yakalandığını duyurdu
Ambulansa yol vermemişti! Bakan Yerlikaya yakalandığını duyurdu