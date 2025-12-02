Motosikletin yayaya çarptığı kaza kamerada: Yola savrulan yaya ile sürücü yaralandı

Yayınlanma:
Edirne'de, yaya geçidinde motosikletin çarptığı yaya ve ile motosikletten düşen sürücü yaralandı. Kaza anı, arkadan gelen başka bir aracına kamerasına yansıdı.

Edirne'de, yaya geçidinde motosikletin çarptığı yaya ve ile motosikletten düşen sürücü yaralandı. Kaza anı, arkadan gelen başka bir aracına kamerasına yansıdı.

Motosikleti devrilen üniversiteli Enes hayatını kaybetti: Kahreden anlar kameradaMotosikleti devrilen üniversiteli Enes hayatını kaybetti: Kahreden anlar kamerada

Kaza, akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yayalara yeşil ışık yandığı sırada caddenin karşısına geçmek isteyen O.G.'ye, bu sırada kırmızı ışıkta durmayan Ü.B. yönetimindeki 22 AET 352 plakalı motosiklet çarptı.

YAYA İLE SÜRÜCÜ YOLA SAVRULARAK YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle O.G. ile motosiklet sürücüsü Ü.B. yola savrularak yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza anı, arkadan gelen başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Son dakika | Bakanlık duyurdu: Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Bakanlık duyurdu
Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Son dakika | AKOM'dan İstanbul için kar açıklaması
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Google sansürden; biz gazetecilik ısrarımızdan vazgeçmiyoruz! Halk TV ailesine bir çağrımız var
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Türkiye
Tüfekle oynayan çocuk arkadaşının ölümüne neden oldu
Tüfekle oynayan çocuk arkadaşının ölümüne neden oldu
SON DAKİKA| Gazeteci Furkan Karabay'ın tahliyesine itiraza ret
SON DAKİKA| Gazeteci Furkan Karabay'ın tahliyesine itiraza ret