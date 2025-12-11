TIR'daki kimyasal madde sızıntısı 5 kişiyi hastanelik etti

TIR'daki kimyasal madde sızıntısı 5 kişiyi hastanelik etti
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir depodaki TIR'dan sızan kimyasal maddeden etkilenen 5 işçi hastaneye başvurdu.

İzmir'in Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki antrepo sahasının yakınındaki fabrikada çalışan 5 işçi, baş dönmesi, mide bulantısı ve gözlerde kızarıklık şikayetleriyle çevredeki hastanelere başvurdu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İncelemede, antrepo sahasında bulunan bir tırdaki varilden kimyasal madde sızıntısı tespit edildi.

AFAD ekiplerinin Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ölçümlerinde sızan maddenin karakteristik keskin bir kokuya sahip, renksiz, oldukça uçucu ve yanıcı bir sıvı olduğu, sağlığa zararlı seviyede bulunmadığı belirlendi.

Hastanelere başvuran 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

