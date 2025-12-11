Hakkında uzaklaştırma kararı alınan erkek evi yaktı!

Yayınlanma:
Eşinin hakkında uzaklaştırma kararı çıkardığı M.K. 9 katlı apartmanın 1'inci katındaki daireyi ateşe verdi.

Diyarbakır'da kadına yönelik şiddetin yeni bir örneği ortaya çıktı. Hakkında uzaklaştırma kararı alınmasına rağmen eve gelen erkek evi yaktı.

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1209’uncu sokaktaki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre bir süredir geçimsizlik yaşadığı eşinin kendisine uzaklaştırma kararı aldırdığını öğrenen M.K. isimli erkek, 9 katlı apartmanın 1’inci katındaki evine gelerek ateşe verdi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evi ateşe veren M.K. dumandan etkilendi. M.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Mehmet Akif Ersoy'a bunlar da sorulacak mı? Ünlü avukattan yanıt aranması gereken 3 soruMehmet Akif Ersoy'a bunlar da sorulacak mı? Ünlü avukattan yanıt aranması gereken 3 soru

Genç kadın yaşam savaşı veriyor! Takıntılı eski sevgili uzaklaştırma kararını 7 kez ihlal etmiş bir kez bile ceza almamışGenç kadın yaşam savaşı veriyor! Takıntılı eski sevgili uzaklaştırma kararını 7 kez ihlal etmiş bir kez bile ceza almamış

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş kararını verdi: Sürpriz gelişme
Vücudu saniyeler içinde işgal ediyor: Evde otururken zehirlendiğinizi fark etmiyor olabilirsiniz
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
En güvenilir şaşırtmadı!
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
Günde ne kadar su içmelisiniz? Doğru ölçünün çok pratik bir kuralı var
Cumhuriyet mirası şeker fabrikaları özelleştirince çukura saplandı
Ahmet Çakar'ın bahis hesapları ortaya çıktı: Milyonluk hesap hareketleri MASAK raporunda
Yaşam
Mardin'de feci trafik kazası: 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Mardin'de feci trafik kazası: 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar