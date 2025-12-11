Mehmet Akif Ersoy'a bunlar da sorulacak mı? Ünlü avukattan yanıt aranması gereken 3 soru

Mehmet Akif Ersoy'a bunlar da sorulacak mı? Ünlü avukattan yanıt aranması gereken 3 soru
Habertürk'ün tutuklanan Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkında gelişmeler peşi sıra yaşanmaya devam ederken ünlü avukat Gönenç Gürkaynak dosyanın gölgesinde üç kritik soru öne çıktığını kaydetti: Suçlamalara rağmen kimler korunuyor, bu gücü kimler sağladı ve o koruma kalkanı neden şimdi kaldırıldı?

Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, “uyuşturucu kullandırma” ve “cinsel ilişki karşılığı menfaat sağlama” suçlamalarıyla tutuklandı. Savcılığın Ersoy hakkındaki sevk yazısında Ersoy'un evinde kadınlara uyuşturucu vererek grup şeklinde ilişki ortamları oluşturduğu ve dört kişinin de ortak hareket ettiği kaydedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “uyuşturucu madde” soruşturmasının arından TMSF tarafından kayyum atanan Habertürk, Ersoy'un görevden aldıklarını duyurmuştu.

ERSOY'UN SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un savcılık ifadesi bugün ortaya çıktı. Ersoy kendisine isnat edilen suçlamaların tamamını reddetti. Hayatı boyunca hiç uyuşturucu kullanmadığını ifade eden Ersoy, kamuoyunda da geniş yankı uyandıran grup seks iddialarının da tamamını reddetti.

AVUKAT GÖNENÇ GÜRKAYNAK'TAN YANITLANMASI GEREKEN SORULAR

Twitter platformunun da avukatlığını yapan Dr. Gönenç Gürkaynak da Türkiye'nin gündemine oturan olay ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Avukat Gürkaynak bu dosyada 3 ana konunun incelenmesinin şart olduğunu ifade edip şu 3 soruyu sordu:

  • (1) Eylem ve işlemleri bu halde olup da koruma görmeye devam eden başkaları var mı?
  • (2) Eğer yapıp ettikleri bu haldeyse ve suçu sabit hale gelirse, ona çığırından çıkacak cesareti veren ve bu haline rağmen önemli pozisyonlarda kalmasını sağlayan koruyucuları kimlermiş?
  • (3) Koruyucuların koruma kalkanı neden şimdi kaldırılıyor?

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

