"Yenidoğan çetesi" duruşması yarına ertelendi

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada, bazı sanıkların savunmaları alındı.

Tutuklu sanıklardan doktor A﻿li Dirik, sanıkların kötü niyetinin olmadığını iddia ederek, olayda "İhmal var mı?" diye araştırılması gerektiğini savundu.

Yenidoğan Çetesi'nde yeni skandal: Fırat Sarı bebek ölürken 'işim var müdahaleyi bırakın' dedi

Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı: Ben bir bebek katili göremiyorum

Tutuklu sanık hemşire Cansu Akyıldırım ise yaklaşık 20 aydır yalnızca “nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla tutuklu bulunduğunu belirtti. Akyıldırım, bir örgüte üye olmadığını savunarak bu nedenle tahliyesini talep ettiğini dile getirdi.

Diğer tutuklu sanıklar da benzer şekilde mahkemeden tahliyelerine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının beyanlarının alınmasına devam edilmesi amacıyla duruşmayı yarına erteledi.