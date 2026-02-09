Ormanlarda sessiz tehlike: Görünmez değişim başlıyor

Nature Plants dergisinde yayımlanan geniş kapsamlı uluslararası bir araştırmaya göre, dünya genelindeki ormanların giderek daha hızlı büyüdüğü, ancak aynı zamanda daha zayıf ve kırılgan bir yapıya büründüğü ortaya çıktı.

TEKDÜZE ORMANLAR, AZALAN TÜR ÇEŞİTLİLİĞİ

Araştırmada 31 binden fazla ağaç türü incelendi. Bilim insanları, birçok orman ekosisteminin giderek daha tekdüze hale geldiğini, tür çeşitliliğini kaybettiğini ve çevresel şoklara karşı daha az dayanıklı olduğunu bildirdi. Bu durum, önümüzdeki yıllarda ormanların yapısında ciddi değişimlerin yaşanacağına işaret etti.

HIZLI BÜYÜYEN AĞAÇLAR ÖNE ÇIKIYOR

Çalışma, hızlı büyüyen ağaç türlerinin giderek baskın hale geldiğini gösterdi. Buna karşılık, yavaş büyüyen ve uzun ömürlü türlerin gerileme riskiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı. Araştırmacılardan Jens-Christian Svenning, özellikle tropikal ve subtropikal bölgelerde yaşayan, sınırlı alanlara özgü ağaç türlerinin tehlike altında olduğunu belirten Svenning, “Bu türler ekosistemlerin belkemiğini oluşturuyor. Ortadan kaybolduklarında geride kalan boşluğu hızlı büyüyen türler dolduramıyor.” dedi.

KISA VADELİ AVANTAJ, UZUN VADELİ RİSK OLUŞTURUYOR

Bilim insanları, hızlı büyüyen türlerin kısa vadede avantaj sağladığını ancak uzun vadede kuraklık, fırtına ve hastalıklara karşı daha savunmasız olduğunu vurguladı. Bu durum, özellikle tropikal bölgelerdeki ormanlar için ciddi bir uyarı niteliğinde.

Çevre felaketinin sorumlusu şirketin yöneticisinden pişkin açıklama

TROPİKAL ORMANLARDA RİSK DAHA BÜYÜK

Araştırma, en büyük kayıpların tropikal ve subtropikal ormanlarda yaşanmasının beklendiğini ortaya koydu. Bu bölgelerde birçok ağaç türü dar alanlara sahip ve habitat kaybına karşı son derece hassas.

UZMANLARDAN UYARI: NADİR TÜRLERİ KORUMAK ŞART

Araştırmacılar, orman yönetiminde yavaş büyüyen ve nadir türlerin korunmasına daha fazla öncelik verilmesi gerektiğini belirtti. Uzmanlar, ekosistemlerin dengesi ve iklim değişikliğiyle mücadele açısından bu önlemlerin kritik olduğunu vurguladı.