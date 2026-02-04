Çevre felaketinin sorumlusu şirketin yöneticisinden pişkin açıklama

Yayınlanma:
Kirazlıyayla'da atık barajı çöken Meyra Madencilik'in yetkilisi Sümeyra Eşgün, çevre kirliliğine tepki gösteren halkı "akıl tutulması" ile suçladı.

Bursa Yenişehir Kirazlıyayla’da Meyra Madencilik’e ait atık barajının çökmesi sonucu yaşanan çevre felaketinin yankıları sürerken, şirket kanadından köylüleri hedef alan açıklamalar geldi. Maden atıklarının toprağa ve suya karıştığı bölgede halk endişeliyken, şirket yetkilisi maden karşıtı protestoları "akıl tutulması" olarak nitelendirdi.

"MADENLER MİLLETİN SERVETİ, HALK BİLİNÇLENDİRİLMELİ"

BirGün'de yer alan habere göre, Meyra Madencilik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyra Eşgün, katıldığı bir televizyon programında maden faaliyetlerine karşı çıkan yerel halkı ve çevrecileri eleştirdi. Sosyal onay alamadıklarını belirten Eşgün, milletin madenin kendisine ait olduğunun farkına varması gerektiğini ifade ederek, halkın bu tutumunu "Evin sahibi sensin, kira gelirini istemiyorum diyorsun; bu bir akıl tutulmasıdır" sözleriyle nitelendirdi. Ayrıca halkın madencilik konusunda devlet tarafından bilinçlendirilmesi gerektiğini savunan Eşgün, devletin araya girerek "Bu sizin servetinizdir, düşmanlık yapmayın" demesi ve bu konuda güçlü bir irade ortaya koyması gerektiğini ileri sürdü.

Halk direndi, uyardı, dinleyen olmadı! Zehirli kimyasallar göz göre göre tüm vadiye yayıldıHalk direndi, uyardı, dinleyen olmadı! Zehirli kimyasallar göz göre göre tüm vadiye yayıldı

ÇEVRESEL ZARAR İDDİALARINA "ALGI" SAVUNMASI

Sunucunun, halkın fiziksel zarar ve çevre kirliliği konusundaki endişelerini hatırlatması üzerine Sümeyra Eşgün, madenciliğe karşı sergilenen duruşun kışkırtmalar ve algı yönetiminden kaynaklandığını savundu. Madenciliği milli duruş ve toprak bütünlüğü meselesi olarak tanımlayan Eşgün, yurt dışında yeni maden açılışlarının festivallerle kutlandığını, ancak Türkiye’de bu durumun tepkiyle karşılandığını öne sürerek konunun iç siyaset malzemesi yapılmaması gerektiğini iddia etti.

KİRAZLIYAYLA’DA NE OLMUŞTU?

Şirket yetkilisinin bu açıklamaları, Kirazlıyayla’daki atık barajının çökmesinden sadece birkaç gün sonra yapması tepkileri artırdı. Bölge halkı ve çevre örgütleri, ağır metallerin yayıldığı doğada telafisi güç zararlar oluştuğunu belirterek maden faaliyetlerinin derhal durdurulmasını talep ediyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağış dalgası geliyor
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağış dalgası geliyor
TFF'den beklenen Skriniar kararı geldi
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı: Bankalar teker teker açıkladı
Bankalar teker teker tutarları açıkladı
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı
2 dev AVM satıldı: 350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
2 dev AVM satıldı
350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
Yemekten sonra yürüyüş mü aç karnına koşmak mı?
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı geçip nasıl şampiyon olacağını açıkladı
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
AKP emekliye refah payı için "Gabar'ı bekleyin" dedi
Milyarder Rus Türk vatandaşı olunca mallarına el konuldu: Dev havalimanı yarı fiyatına en yakın rakibine satıldı
Türkiye
Epstein davasındaki Türkiye sorusuna suç duyurusu! Depremlerde kaybolan çocuklara ne oldu?
Epstein davasındaki Türkiye sorusuna suç duyurusu! Depremlerde kaybolan çocuklara ne oldu?
Bahçeli'nin flaş çağrısında mesaj aslında kime? Erdoğan'a baskı mı var? AKP'li yöneticiden flaş sözler
Bahçeli'nin flaş çağrısında mesaj aslında kime? Erdoğan'a baskı mı var? AKP'li yöneticiden flaş sözler
ESP'li Orhan Çelebi Tunceli'de gözaltına alındı
ESP'li Orhan Çelebi Tunceli'de gözaltına alındı