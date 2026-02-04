Çevre felaketinin sorumlusu şirketin yöneticisinden pişkin açıklama

Bursa Yenişehir Kirazlıyayla’da Meyra Madencilik’e ait atık barajının çökmesi sonucu yaşanan çevre felaketinin yankıları sürerken, şirket kanadından köylüleri hedef alan açıklamalar geldi. Maden atıklarının toprağa ve suya karıştığı bölgede halk endişeliyken, şirket yetkilisi maden karşıtı protestoları "akıl tutulması" olarak nitelendirdi.

"MADENLER MİLLETİN SERVETİ, HALK BİLİNÇLENDİRİLMELİ"

BirGün'de yer alan habere göre, Meyra Madencilik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyra Eşgün, katıldığı bir televizyon programında maden faaliyetlerine karşı çıkan yerel halkı ve çevrecileri eleştirdi. Sosyal onay alamadıklarını belirten Eşgün, milletin madenin kendisine ait olduğunun farkına varması gerektiğini ifade ederek, halkın bu tutumunu "Evin sahibi sensin, kira gelirini istemiyorum diyorsun; bu bir akıl tutulmasıdır" sözleriyle nitelendirdi. Ayrıca halkın madencilik konusunda devlet tarafından bilinçlendirilmesi gerektiğini savunan Eşgün, devletin araya girerek "Bu sizin servetinizdir, düşmanlık yapmayın" demesi ve bu konuda güçlü bir irade ortaya koyması gerektiğini ileri sürdü.

Halk direndi, uyardı, dinleyen olmadı! Zehirli kimyasallar göz göre göre tüm vadiye yayıldı

ÇEVRESEL ZARAR İDDİALARINA "ALGI" SAVUNMASI

Sunucunun, halkın fiziksel zarar ve çevre kirliliği konusundaki endişelerini hatırlatması üzerine Sümeyra Eşgün, madenciliğe karşı sergilenen duruşun kışkırtmalar ve algı yönetiminden kaynaklandığını savundu. Madenciliği milli duruş ve toprak bütünlüğü meselesi olarak tanımlayan Eşgün, yurt dışında yeni maden açılışlarının festivallerle kutlandığını, ancak Türkiye’de bu durumun tepkiyle karşılandığını öne sürerek konunun iç siyaset malzemesi yapılmaması gerektiğini iddia etti.

KİRAZLIYAYLA’DA NE OLMUŞTU?

Şirket yetkilisinin bu açıklamaları, Kirazlıyayla’daki atık barajının çökmesinden sadece birkaç gün sonra yapması tepkileri artırdı. Bölge halkı ve çevre örgütleri, ağır metallerin yayıldığı doğada telafisi güç zararlar oluştuğunu belirterek maden faaliyetlerinin derhal durdurulmasını talep ediyor.

