Halk direndi, uyardı, dinleyen olmadı! Zehirli kimyasallar göz göre göre tüm vadiye yayıldı

Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Kirazlıyayla Mahallesi’nde bölge halkının bütün itirazlarına rağmen kurulan madenin atık havuzu çöktü. Köylülerin, çökme tehlikesine karşı yıllarca yaptığı uyarılara rağmen görmezden gelinen havuzdan akan atıklar, Sarıyer Deresi üzerinde bütün Yenişehir Vadisi’ne yayıldı.

Madenin faaliyetleri durdurulurken tesisin sahibi Meyra Madencilik yetkilileri, “Kirlilik için önlem alacağız” açıklamasını yapmakla yetindi. Köylüler, mezarlarının ve bölgeye elektrik sağlayan direklerin de yıkılmak üzere olduğunu ifade etti.

Cengiz Holding talan edecek. Kaz Dağları'nda maden için kıyıma karşı direniş sürüyor

KÖYLÜLER YILLARCA DİRENDİ!

BirGün’den Gökay Başcan’ın haberine göre, bölgeye 2018 yılında; çinko, kurşun, bakır maden ocağı ve flotayon tesisi açmak için giren Meyra Madencilik, büyük bir direnişle karşılaşmıştı. Kadınların öncülüğünde tesisi kurdurmamak için mücadele eden köylüler, defalarca gözaltına alınmış ve haklarında davalar açılmıştı.

Köylülerin,atık barajı hakkındaki heyelan uyarılarına rağmen 2019 yılında çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu kararı verilmişti. Madenden çıkarılan cevher, zehirli kimyasalların bulunduğu flotasyon tesisinde zenginleştirilerek satışa hazır hale getirilmeye başlandı. Son 6 yıldır, günde 1 ton cevherin zenginleştirildiği tesiste, yılda 815,5 ton tehlikeli kimyasal kullanılmaya başlandı. Tesiste zehirli kimyasallara bulaşmış günde 895 ton atık ise atık havuzunda depolanmaya başlandı.

ŞİRKET İKİNCİ HAVUZU AÇMAK İSTİYOR!

Köylülerin atık havuzu çökecek uyarılarına rağmen şirket ikinci atık havuzunu açmak için yeni bir ÇED süreci başlattı. İlk başvurusunda ÇED sürecinin iptalinin ardından şirket bir kez daha harekete geçti.

2025 yılının ekim ayında, halkın katılım toplantısı yapılan projenin yakın zamanda onaylanması beklenirken, yılda 815 tondan fazla tehlikeli kimyasallarla etkileşime giren atıkların biriktiği birinci havuz çöktü. Günde 895 ton atığın biriktiği, 3 milyon 780 bin metreküp büyüklüğündeki havuzdan etrafa saçılan kimyasal atıklar, Sarıyer Deresi üzerinden tüm vadiye yayıldı. Olay yaklaşık 5 gün önce yaşanırken köylülerin itirazlarının haklı olduğunu ortaya koydu.

Kimyasal atıklar AKP'li vekilin madeninden toprağa döküldü

“TÜM BÖLGE KİRLENDİ”

Yaşanan olaya ilişkin açıklamalarda bulunan Kirazlıyayla Mahallesi Muhtarı Hasan Acar, maden şirketinin faaliyetlerini durdurduğunu fakat temizlemek için herhangi bir çalışma yapmadığını ifade ederek “Atık Barajı’ndan akan suyu ve toprakları taşıyacaklarını söylüyorlar. Ancak Sarıyer Deresi’nden doğru tüm kirlilik vadiye karıştı” ifadelerini kullandı.

“Biz zaten buranın patlayacağını biliyorduk” sözlerini sarf eden Acar, “Her yer balçık içinde kaldı. Bir kısmı patladı havuzun, umarım kalan kısmına bir şey olmaz” dedi.

Köylülerden Hasan Güler ise “Yıllarca itiraz ettik, uyardık dinleyen olmadı. Çöken havuz nedeniyle mezarlar zarar gördü, elektrik direkleri yamuldu. Tüm bölge kirlendi” ifadelerine yer verdi.

“CİDDİ BİR ÇEVRE KATLİAMI VAR”

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel de, yaşanan çevre felaketinin ardından bölgeye giderek incelemelerde bulunmuş ve atık karışan suyun yer altı sularına sızacağını ve ciddi anlamda sıkıntılar oluşturacağını ifade etmişti.

Özel, yaptığı açıklamada "Şu an Kirazlıyayla'da Sarıyer Deresi'ndeyiz. Yıllarca Kirazlıyayla'da yapılması planlanan maden işletmesinin çevreye vereceği zararlardan bahsetmiştik. Kimyasallarla yıkanmış toprakların madenin biriktirdiği atık barajı, maalesef yağmurlardan dolayı patlamış ve şu an Sarıyer Deresi'ne dolmuş ve şu an ovaya doğru maalesef Sarıyer Deresi'nden, öncelikle Barcin olmak üzere, ovaya doğru gidiyor” ifadelerini kullanmıştı.

“Bu, yeraltındaki sularımıza karışacak ve ciddi anlamda sıkıntı oluşturacak. Tabii ilgili kurumlarımız işlemlerini başlattılar. Ciddi bir çalışma içerisindeler.” diyen Özel, “Şu an burada ciddi bir çevre katliamı var. Allah'ın izniyle de bir şekilde tabii sonlanması gerekiyor. Bizler en başından beri köylerimizin yanındayız. Onların hep yanında olduk. Yine yanındayız ve bundan sonra da yanlarında olacağız. İnşallah bu sorunu, sıkıntıyı tamamen kaldıracağız ve çözeceğiz." sözlerini sarf etmişti.