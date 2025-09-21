Kimyasal atıklar AKP'li vekilin madeninden toprağa döküldü

Kimyasal atıklar AKP'li vekilin madeninden toprağa döküldü
AKP’li Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’e ait Alagöz Maden tarafından işletilen Giresun Harşit Vadisi’ndeki madene ait kimyasal havuzu etkili olan yağış nedeniyle taştı. Kimyasal atığın toprağa karıştığı anlar görüntülendi.

“Kurşun, çinko ve bakır” işletilen madendeki atık sıvı, 500 nüfuslu Çatalağaç köyünün toprağına karıştı.

Öte yandan bölge halkı AKP’li Alagöz’ün şirketine karşı yıllardır mücadele ediyor. Şirket, yaklaşık 500 kişinin yaşadığı Çatalağaç köyündeki madeni her geçen gün genişletiyor.

TOPRAĞA KARIŞTI

Bölgede şiddetli yağmur yaşanmasının ardından madene bağlı kimyasal atık havuzu taştı ve toprağa karıştı.

Kanada Madenciler Derneği Türkiye'de konuştu: Biz yalnızca Kanada’dan sorumluyuzKanada Madenciler Derneği Türkiye'de konuştu: Biz yalnızca Kanada’dan sorumluyuz

Birgün’ün haberindeki görüntülere göre, kimyasal atık havuzundan suyun tepelerden aşağı aktığı, toprağa ve su kaynaklarına karıştığı görülüyor. Ancak bu, maden şirketinin imza attığı ilk skandal değil.

İKİ KİMYASAL ATIK HAVUZU DA KAÇAK YAPILDI

Alagöz Maden, 30 Ekim 2023 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvurusu yaptı. Başvuruda, maden için bir atık havuzu daha yapılacağı ifade edildi. Ancak maden şirketi daha ÇED başvurusu karara bağlanmadan kaçak olarak atık havuzu inşa etti. Bu skandalın ardından şirketin ikinci bir kaçak kimyasal atık barajı inşa ettiği ortaya çıktı.

Akbelen'de talan mı var, ağaçlar mı taşınıyor? İşte maden şirketlerinin önceki yıllarda taşıdığı ormanların durumu!Akbelen'de talan mı var, ağaçlar mı taşınıyor? İşte maden şirketlerinin önceki yıllarda taşıdığı ormanların durumu!

Daha sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, maden şirketine idari para cezası kestiğini açıkladı.

CEZALAR ETKİ ETMEDİ

Bakanlık, madenin çevresindeki su kaynaklarından 18 Nisan 2024’te numune aldırdı. Sekiz noktadan alınan numuneler sonucunda, bazı değerlerin belirlenen oranları aştığı, bölgedeki Derin Dere’nin maden faaliyeti nedeniyle kirlendiği tespit edildi.

Alagöz Maden’e 464 bin 585TL idari para cezası kesildi. Üstelik önceki yıl da yine dereyi kirleten Alagöz Maden’e o dönem sadece 54 bin 783 TL para cezası verildi. Cezanın gerekçesinin “Derenin hafriyat, toprak ve inşaat malzemesiyle kirletilmesi” olduğu öğrenildi.

VALİDEN MADENE ZİYARET

Giresun Valisi Fatih Serdengeçti, 28 Ocak’ta çevreyi ve suları kirlettiği defalarca belgelenen madeni ziyaret etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

