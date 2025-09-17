Kanadalı madencinin skandal itirafının Türkçesi: Sizin toprağınız sizin ölüleriniz bizi ilgilendirmez

Kanadalı madencinin skandal itirafının Türkçesi: Sizin toprağınız sizin ölüleriniz bizi ilgilendirmez
Yayınlanma:
Emekçi ölümleri ve çevre tahribatı sonrası imajını düzeltmeye çalışan maden sektörü, Türkiye ve Kanada dernekleri arasında imzalanan protokolle yeni kurallar benimsedi. Ancak Kanadalı şirketlerin Türkiye'deki faaliyetleri sorulunca Kanada Madenciler Derneği (MAC) Başkanı Pierre Gratton, "Biz yalnızca Kanada’dan sorumluyuz" yanıtını verdi.

Emekçi ölümleri ve çevre tahribatları nedeniyle ciddi kamuoyu tepkisi toplayan maden şirketleri, sektörün bozulan imajını düzeltmek için harekete geçti.

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) ile Kanada Madenciler Derneği (MAC) bu amaçla ortak bir protokol imzaladı.

Yeni protokole göre şirketler, iş güvenliği, atık yönetimi, su yönetimi ve çevresel sorumluluk gibi başlıklarda eğitimden geçirilecek.

Gönüllü esasına dayalı sertifikasyon sistemiyle bu alanlardaki kurallara uyum sağlayan şirketler belgelendirilecek ve iki dernek tarafından düzenli şekilde denetlenecek.

KANADALI MADENCİDEN SİZ 25 YIL GERİDESİNİZ MESAJI

Protokol töreninde konuşan MAC Başkanı Pierre Gratton, Türkiye’deki madencilik uygulamalarının çevre ve insan duyarlılığı açısından geri kaldığına dikkat çekti. Gratton, Kanada’nın bu konuda yıllar süren bir dönüşüm geçirdiğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

“2000’li yılların başlarında biz de Türkiye ile aynı yerdeydik. Biz 15 yıldır (insana ve çevreye duyarlı) madencilik için çalışıyoruz. Hatalarımızdan ders çıkarıp düzelttik ve nihayet Kanada halkının algısının değiştiğini gözlerimizle gördük. Siz de olumsuz algıyı düzeltmek istiyorsanız önce işletmelerinizi düzeltmeniz gerekiyor.”

TMD Başkanı Mehmet Yılmaz ise sektördeki kötü uygulamaların genel algıyı bozduğunu vurguladı. Yılmaz, “Bazı şirketlerin kötü uygulamaları nedeniyle” çevreye ve insana duyarlı çalışan firmaların da zarar gördüğünü belirtti. Yeni programla birlikte “daha güvenli, çevreci, şeffaf ve sorumlu madenciliği kalıcı hale getirmeyi” amaçladıklarını söyledi.

İŞTE GERÇEK... BİZİM ÜLKEMİZ DEĞİL BİZİ İLGİLENDİRMEZ MESAJI

MAC Başkanı Gratton’a, Türkiye’de çevreye zarar verdiği iddia edilen Kanadalı maden şirketleri soruldu. Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; Gratton, bu konuda yalnızca Kanada’daki faaliyetlerden sorumlu olduklarını belirterek şu yanıtı verdi:

“Biz Kanada’dan sorumluyuz.”

Kanadalı şirketin altın madeni bir kenti susuz bıraktı!Kanadalı şirketin altın madeni bir kenti susuz bıraktı!

imajjpg-lod4jcwkx0gt8cvoyzbxiw.webp

KANADALI ŞİRKETLER TÜRK TOPRAKLARINI DELİK DEŞİK ETTİ

Kazdağları’nda faaliyet gösteren Kanadalı Alamos Gold, ormanlık alanı tahrip ettiği gerekçesiyle büyük tepki çekmiş ve çalışmaları durdurulmuştu.

AYLARCA KİMYASAL ATIK YIĞINININ ALTINDA KALDIR, KİMLİKLERİ BİLE TESPİT EDİLEMEDİ

Anagold Madencilik’in (SSR Mining) Erzincan İliç’teki madeninde liç yığınının çökmesi sonucu 9 işçi hayatını kaybetti. Dokuz işçinin bedenin 116 gün sonra ulaşıldı. Kimyasal atık yığında aylarca cansız bedenleri kalan emekçilerin, kimlikleri de DNA testi ile tespit edildi. Emekçilerin cansız bedenleri tanınamayacak haldeydi.

İliç faciasının dehşete düşüren yeni görüntüleri ortaya çıktı! İlk kez Halk TV'deİliç faciasının dehşete düşüren yeni görüntüleri ortaya çıktı! İlk kez Halk TV'de

Eldorado Gold (Tüprag Madencilik) ise Uşak’ta su kaynaklarını tüketmekle suçlanıyor. Aynı zamanda İliç faciasının sorumlusu olan SSR Mining, Artvin ve Tunçpınar’da altın ve bakır arama çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
İnekleri için arazisinde sondaj yaptı: 88 metrede fışkıran sıvıyı görünce gözlerine inanamadı
İnekleri için arazisinde sondaj yaptı
88 metrede fışkıran sıvıyı görünce gözlerine inanamadı
Vefat eden eşi hastayken bulamadığı ürünün üretimine başladı: Tonlarcasını hasat etmeye başladı
Tonlarcasını hasat etmeye başladı
Vefat eden eşi hastayken bulamadığı ürünün üretimine başladı
60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor! Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor
Bu gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul’un 21 ilçesi için kara gece uyarısı
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Nihat Özçelik kimdir? Investco Holding soruşturmasında son durum — Işık Ökte detayı
Borsa operasyonu: Nihat Özçelik ve Işık Ökte gündemde
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Satın alacaklara kara haberi verdi: 1 milyondan fazla arttı
Türkiye
Yarış spikeri Esen Gök’ün ölüm nedeni belli oldu
Yarış spikeri Esen Gök’ün ölüm nedeni belli oldu
Emin oldum: CHP iktidara yürüyor
Emin oldum: CHP iktidara yürüyor
Uzmandan ağır okul çantalarına karşı uyarı: omurga sağlığını tehdit ediyor
Uzmandan ağır okul çantalarına karşı uyarı: omurga sağlığını tehdit ediyor