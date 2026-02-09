Su dolu kasalar içerisinde bekletiliyor: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor

Yayınlanma:
Türkiye'nin kesme çiçek sektöründe merkez üssü konumundaki Antalya'da, topraksız tarım uygulamaları kapsamında sadece su kullanılarak üretilen laleler, iç piyasada satışa sunuluyor. Laleler, İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyükşehirler başta olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrine gönderiliyor.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde faaliyet gösteren Flash Tarım ve Aktif Fide firması, yaklaşık 19 yıl önce laleleri anavatanına döndürmek amacıyla suda lale üretimine başladı.

11.jpg

Kilosu 100 liradan kapış kapış satılıyor: Yoğun rağbet varKilosu 100 liradan kapış kapış satılıyor: Yoğun rağbet var

SU DOLU KASALAR İÇERİSİNDE BEKLETİLİYOR

Yurt dışından getirilen soğanlar, dik olarak su kaplarına yerleştiriliyor ve bu şekilde soğuk hava deposunda bir ay kadar bekletiliyor. Köklendikten sonra seraya çıkarılan laleler, su dolu kasalar içerisinde bekletiliyor ve büyüdüklerinde hasat ediliyor. Laleler, İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyükşehirler başta olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrine gönderiliyor.

YILDA 300 İLE 500 BİN ARASI ÜRETİM YAPILIYOR

Fide firmasının işletme müdürü ziraat mühendisi Anıl Yolcular İrik, firmada 19 yıldır su kültüründe lale üretimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Özel günlere yönelik üretim yaptıklarını belirten İrik, "Yılda 300 bin ila 500 bin arasında üretim yapıyoruz. 4 aylık bir üretim sezonumuz var." dedi.

12.jpg

İrik, şu anda 14 Şubat taleplerini karşılamaya çalıştıklarını ifade etti.

Üretimin tamamını iç piyasada değerlendirdiklerine işaret eden İrik, "Şu an için ihracatımız yok ama çalışmalarımız var. Bizim için önceliğimiz iç pazar. İç pazara satış yapıyoruz. Talep çok güzel, talebi karşılamakta zorlanıyoruz." diye konuştu.

13.jpg

Anıl Yolcular İrik, pembe, sarı, mor, beyaz, sarı-kırmızı gibi çift renklerde üretim yaptıklarını kaydetti.

Suda üretim ile alandan tasarruf sağlandığını aktaran İrik, topraklı tarımda üretimde daha fazla alana ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

14.jpg

Suda üretimin her açıdan avantajlı olduğunu anlatan İrik, "Yurt dışından soğan alıyoruz. Bunları taslarımıza dik dikimlerini gerçekleştiriyoruz, bir ay kadar depoda köklenmelerini ve büyümelerini bekliyoruz. Bir ay sonunda araziye alıyoruz." ifadelerini kullandı.

16.jpg

İrik, herhangi bir şekilde ilaç ve gübre kullanmadan doğal bir şekilde üretim yaptıklarını sözlerine ekledi.

KAYNAK: AA

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Altında yeni hafta hızlı başladı: 7 bin TL eşiği testte!
Altın kritik eşiği aştı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Mesut Özarslan kimdir?
Mesut Özarslan kimdir?
James Bond filmine sahne olan köprünün yıkımına başlandı
Adana'daki James Bond Köprüsü yıkılıyor
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına geliyor
Meteoroloji tarih verdi
Fırtına geliyor
Günde 500 tondan fazla topluyorlar! Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Günde 500 tondan fazla topluyorlar
Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Ruslar bu minibüsü üretmeyi planlıyor
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Çikolata devi iflas yolunda: 44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
Çikolata devi iflas yolunda
TFF bahis oynayan ismi Galatasaray maçına atadı
Türkiye
Gülben Ergen'den Erdoğan'ın danışmanına 'edep' yanıtı
Gülben Ergen'den Erdoğan'ın danışmanına 'edep' yanıtı
İstanbul'da en çok o memleketliler var
İstanbul'da en çok o memleketliler var