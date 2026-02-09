İstanbul'da en çok o memleketliler var

İstanbul’un nüfusu, TÜİK’in son verilerine göre 5 milyon 754 bin 53 kişiye ulaştı. Türkiye’nin farklı illerinden göç alan İstanbul, “her memleketten insanın yaşadığı şehir” unvanını sürdürürken, hangi ilden kaç kişinin yaşadığı da merak konusu oldu. Yapılan araştırmada, İstanbul’da en çok hangi ilin vatandaşlarının ikamet ettiği belirlendi ve listenin başında Sivas geldi.

İLK SIRADAKİ ŞEHİR DEĞİŞMEDİ: SİVAS, İSTANBUL’DA LİSTENİN ZİRVESİNDE

Verilere göre İstanbul’da 758 bin 939 Sivaslı yaşıyor. Bu rakam, şehrin nüfus dağılımında Sivaslıların önemli bir paya sahip olduğunu gösterdi. Listenin ikinci sırasında 545 bin 503 kişiyle Kastamonu yer alırken, üçüncü sırada 520 bin 192 kişiyle Ordu bulundu.

DİĞER İLLERDEKİ DAĞILIM

Giresun’dan İstanbul’a göç edenlerin sayısı 484 bin 308 olarak kaydedildi. Vanlılar 475 bin 35, Erzurumlular 460 bin 356 kişiyle şehirde önemli bir topluluk oluşturuyor. Malatya’dan gelenler 421 bin 637, Şanlıurfa’dan gelenler 414 bin 429, Samsun’dan gelenler 413 bin 585, Trabzon’dan gelenler ise 365 bin 868 kişi olarak listede yer aldı.

TÜİK’ten son rakamlar: Türkiye nüfusu kaç oldu?

UZUN YILLAR BOYUNCA GÖÇ ALDI

Uzmanlar, İstanbul’un farklı şehirlerden yoğun göç almasının hem ekonomik hem de kültürel yapıyı şekillendirdiğini belirtti. Şehir, hem iş olanakları hem de sosyal yaşamın çeşitliliği nedeniyle göçmenler için cazip bir merkez olarak öne çıktı.

İSTANBUL: TÜRKİYE’NİN KÜLTÜREL MOZAİĞİ VE HER İLDEN İNSANLARIN BULUŞMA NOKTASI

İstanbul’da yaşayan büyük toplulukların, kentin kültürel çeşitliliğini ve Türkiye’nin farklı bölgeleriyle olan bağlarını güçlendirdiği bildirildi. Sivas, Kastamonu ve Ordu başta olmak üzere birçok ilin vatandaşlarının, kendi yöresinin kültürel izlerini, mutfak lezzetlerini ve geleneklerini İstanbul’a taşıdığı öğrenildi.

Kentteki bu çeşitliliğin, sokaklardan semt pazarlarına, kafelerden kültürel etkinliklere kadar geniş bir alanda hissedildiği aktarıldı. İstanbul’un, her ilden insanın bir araya geldiği bir şehir olarak Türkiye’nin mikrokozmosu niteliğini koruduğu belirtildi. Bu durumun, sosyal dokuyu zenginleştirdiği ve farklı kültürlerin etkileşimiyle yeni yaşam biçimlerinin ortaya çıkmasına imkân tanıdığı kaydedildi.