Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla Türkiye genelinde ikamet eden nüfus verilerini içeren güncel raporunu yayımladı. Raporda, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları temel alınarak ülke genelindeki nüfus dağılımı, yıllık değişimler ve bölgesel nüfus hareketleri detaylı bir şekilde yer aldı.

Buna göre, Türkiye nüfusu bir önceki yıla göre 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 kişiye ulaştı. Uzmanlar, nüfus artışının özellikle büyükşehirlerde yoğunlaşmaya devam ettiğine, bazı illerde ise nüfus artış hızının sınırlı kaldığına dikkat çekti. TÜİK’in yayımladığı rapor, göç hareketleri, doğum ve ölüm oranları gibi verilerle birlikte ülkenin demografik yapısına dair önemli bilgiler sundu.

2024 yılında binde 3,4 olan yıllık nüfus artış hızı, 2025 yılında binde 5 seviyesine çıktı.

NÜFUSTA KADIN-ERKEK DENGESİ

Toplam nüfusun cinsiyet dağılımına bakıldığında, erkek ve kadın nüfusunun birbirine oldukça yakın olduğu görüldü.

Erkek Nüfusu: 43 milyon 59 bin 434 kişi (%50,02)

Kadın Nüfusu: 43 milyon 32 bin 734 kişi (%49,98)

TÜRKİYE NÜFUSU 2025: İSTANBUL ZİRVEDE KALDI, BAYBURT EN AZ NÜFUSLU İL OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 31 Aralık 2025 itibarıyla Türkiye nüfusu bir önceki yıla göre yaklaşık 427 bin kişi artarak güncellendi. Ülke nüfusunun dağılımında büyük şehirler yine listenin başında yer aldı.

NÜFUSU EN YÜKSEK İLLER

İstanbul: 15 milyon 754 bin 53 kişi (%18,3)

Ankara: 5 milyon 910 bin 320 kişi

İzmir: 4 milyon 504 bin 185 kişi

Bursa: 3 milyon 263 bin 11 kişi

Antalya: 2 milyon 777 bin 677 kişi

NÜFUSU EN DÜŞÜK İLLER

Bayburt: 82 bin 836 kişi

Tunceli: 85 bin 83 kişi

Ardahan: 90 bin 392 kişi

Gümüşhane: 138 bin 807 kişi

Kilis: 157 bin 363 kişi

NÜFUSU EN YÜKSEK İLÇELER

Esenyurt (İstanbul): 1 milyon 3 bin 905 kişi

Şahinbey (Gaziantep): 957 bin 792 kişi

Çankaya (Ankara): 952 bin 198 kişi

Keçiören (Ankara): 931 bin 722 kişi

Şehitkamil (Gaziantep): 905 bin 880 kişi

ESENYURT, 1 MİLYONU GEÇEN İLK İLÇE OLDU

Türkiye’de bir ilçenin nüfusu tarihî bir dönüm noktasına ulaştı. Resmî nüfus verilerine göre, İstanbul’un Esenyurt ilçesi, 1 milyon 3 bin 905 kişilik nüfusuyla ilk kez 1 milyonu aşarak Türkiye’de bu başarıyı gösteren ilk ilçe oldu. Bu durum, ülke genelinde nüfus dağılımında yaşanan yoğunlaşmayı ve büyük şehirlerdeki hızlı büyümeyi de gözler önüne serdi.

ŞEHİRLEŞME ORANI ARTTI, NÜFUS YOĞUNLAŞTI

Nüfus Yoğunluğu: Türkiye genelinde kilometrekareye düşen kişi sayısı 112 oldu. İstanbul, 2.943 kişi ile en yoğun il olurken, Tunceli 11 kişi ile en düşük yoğunluğa sahip il olarak kaldı.

Kentsel Yaşam: İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı yüzde 93,6’ya yükselirken, belde ve köylerde yaşayanların oranı yüzde 6,4’e geriledi.

Yoğun Kentleşme: Yeni sınıflamaya göre nüfusun yüzde 67,5’i “yoğun kent” olarak tanımlanan yerleşim yerlerinde ikamet ediyor.

TÜRKİYE NÜFUSUNUN ORTANCA YAŞI 34,9’A YÜKSELDİ

Ortanca yaş, nüfustaki bireylerin yaşları en küçüğünden en büyüğüne doğru sıralandığında ortaya çıkan ortadaki yaş olarak tanımlanır ve nüfusun yaş yapısını anlamada önemli bir gösterge olarak kullanılır.

Türkiye’de 2024 yılında 34,4 olan ortanca yaş, 2025 itibarıyla 34,9’a yükseldi. Cinsiyete göre bakıldığında erkeklerde ortanca yaş 33,7’den 34,2’ye, kadınlarda ise 35,2’den 35,7’ye çıktı.

Uzmanlar, artan ortanca yaşın nüfusun giderek yaşlandığını ve sosyal politikaların bu değişime göre planlanması gerektiğini vurguladı.

ORTANCA YAŞI EN YÜKSEK İLLER

Sinop: 44,0

Giresun: 43,5

Kastamonu: 43,3

ORTANCA YAŞI EN DÜŞÜK İLLER

Şanlıurfa: 21,8

Şırnak: 23,3

Siirt: 25,0

TÜRKİYE’DE ÇALIŞMA ÇAĞI VE YAŞ GRUPLARININ SON DURUMU

Çalışma Çağı, 15-64 yaş grubundaki çalışma çağındaki nüfusun oranı yüzde 68,5'e yükseldi. Ancak 65 yaş ve üzeri nüfusun payı yüzde 7,1'den yüzde 11,1'e çıkarken, çocuk nüfus oranı (0-14 yaş) yüzde 20,4'e düştü.

TÜRKİYE’DE NÜFUSUN YAŞ DAĞILIMI VE ÇALIŞMA ÇAĞI ORANLARI

15-64 yaş grubundaki çalışma çağındaki nüfus oranı %68,5’e yükseldi. Öte yandan 65 yaş ve üzeri nüfusun payı yüzde 7,1’den yüzde 11,1’e çıkarken, 0-14 yaş grubundaki çocuk nüfus oranı yüzde 20,4’e geriledi.

Çalışma Çağı (15-64 yaş) Nüfusu: %68,5

Çocuk Nüfus (0-14 yaş): %20,4

65 ve üzeri Nüfus: %11,1

ERKEKLER DAHA GEÇ EVLENİYOR

ADNKS verilerine göre, erkeklerin hiç evlenmeyen oranı kadınlara kıyasla daha yüksek seyrederken, kadınlarda eşini kaybeden veya boşananların oranı daha fazla olduğu belirlendi.

YABANCI NÜFUSUNDA ARTIŞ

Toplam Yabancı Nüfus: Bir önceki yıla göre 38.968 kişi artarak 1.519.515 kişiye ulaştı.

Cinsiyet Dağılımı: İkamet eden yabancıların yüzde 49,3’ünü erkekler, yüzde 50,7’sini ise kadınlar oluşturdu.