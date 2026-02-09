Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla Türkiye'de ikamet eden nüfus bilgilerini içeren güncel raporunu yayımladı.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, ülke nüfusu bir önceki yıla kıyasla yaklaşık 427 bin kişilik bir artış yaşadı.

NÜFUSTA KADIN-ERKEK DENGESİ

Toplam nüfusun cinsiyet dağılımına bakıldığında, erkek ve kadın nüfusunun birbirine oldukça yakın seyrettiği görüldü.

Erkek Nüfusu: 43 milyon 59 bin 434 kişi ile toplam nüfusun %50,02'sini oluşturdu.

Kadın Nüfusu: 43 milyon 32 bin 734 kişi ile toplam nüfusun %49,98'ini oluşturdu.

NÜFUS ARTIŞ HIZI

2024 yılında binde 3,4 olan yıllık nüfus artış hızı, 2025 yılında binde 5 seviyesine çıktı. Toplam nüfusun %50,02'sini (43 milyon 59 bin 434) erkekler, %49,98'ini (43 milyon 32 bin 734) ise kadınlar oluşturuyor.

İSTANBUL ZİRVEDE, ESENYURT TARİHE GEÇTİ

Türkiye'nin lokomotif şehri İstanbul, nüfus artışını sürdürerek megakent unvanını pekiştirdi.

İstanbul'da şehir nüfusu 15 milyon 754 bin 53 kişiye ulaşarak Türkiye nüfusunun %18,3'ünü oluşturdu. İstanbul, kilometrekareye düşen 2 bin 943 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek il olmayı sürdürdü. Onu 633 kişi ile Kocaeli ve 395 kişi ile Yalova izledi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesi, 1 milyon 3 bin 905 kişilik nüfusuyla Türkiye tarihinde 1 milyon sınırını aşan ilk ilçe oldu.

NÜFUS YOĞUNLUĞU VE KENTLEŞME VERİLERİ

Türkiye genelinde kilometrekareye düşen kişi sayısı (nüfus yoğunluğu) 112 kişi olarak gerçekleşti. Kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli, nüfus yoğunluğu en az olan il oldu. Onu 19 kişi ile Ardahan, 21 kişi ile Erzincan ve Gümüşhane takip etti.

İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı %93,6'ya yükselirken, belde ve köylerde yaşayanların oranı %6,4'e geriledi.

Yeni Sınıflama (MAKS): Mekânsal Adres Kayıt Sistemi sınıflamasına göre nüfusun %67,5'i "yoğun kent", %15,8'i "orta yoğun kent" ve %16,8'i "kır" olarak sınıflandırılan yerlerde ikamet ediyor.

ŞEHİRLEŞME ORANI ARTTI, NÜFUS YOĞUNLAŞTI

Türkiye genelinde kilometrekareye düşen kişi sayısı 112'ye yükselirken, bölgesel farklılıklar derinleşti.

Nüfus Yoğunluğu: İstanbul, kilometrekareye düşen 2 bin 943 kişi ile en yoğun il olurken, Tunceli 11 kişi ile nüfus yoğunluğu en düşük il olmayı sürdürdü.

Kentsel Yaşam: İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı %93,6'ya çıkarken, belde ve köylerde yaşayanların oranı %6,4'e geriledi.

Yoğun Kentleşme: Yeni sınıflamaya göre nüfusun %67,5'i "yoğun kent" olarak tanımlanan yerleşim yerlerinde ikamet ediyor.

TÜRKİYE YAŞLANIYOR: ORTANCA YAŞ 34,9 OLDU

Nüfus piramidindeki yapısal değişim, doğurganlık hızındaki azalma ve yaşlı nüfusun artışıyla belirginleşti.

Ortanca Yaş Yükselişi: 2024 yılında 34,4 olan ortanca yaş, 2025'te 34,9'a yükseldi. Kadınlarda bu rakam 35,7 iken erkeklerde 34,2 olarak kaydedildi.

En Yaşlı ve En Genç İller: Sinop 44 ortanca yaş ile "en yaşlı", Şanlıurfa ise 21,8 ile "en genç" nüfuslu il oldu.

Çalışma Çağı: 15-64 yaş grubundaki çalışma çağındaki nüfusun oranı %68,5'e yükseldi. Ancak 65 yaş ve üzeri nüfusun payı %7,1'den %11,1'e çıkarken, çocuk nüfus oranı (0-14 yaş) %20,4'e düştü.

ERKEKLERDE EVLENMEYEN ORANI DAHA YÜKSEK

ADNKS sonuçları, sosyal yapıya dair diğer önemli verileri de içerdi.

Erkeklerde hiç evlenmeyenlerin oranının kadınlara göre daha yüksek olduğu, kadınlarda ise eşi ölenlerin ve boşananların oranının daha fazla olduğu görüldü.

YABANCI NÜFUSUNDA ARTIŞ

Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfus verileri de raporun dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı.

Toplam Yabancı Nüfusu: Bir önceki yıla göre 38 bin 968 kişi artarak 1 milyon 519 bin 515 kişiye ulaştı.

Cinsiyet Dağılımı: İkamet eden yabancıların %49,3'ünü erkekler, %50,7'sini ise kadınlar oluşturdu.