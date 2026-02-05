TÜİK madde sepetini niye sakladı sorusunun yanıtı bu grafikte gizli!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı enflasyon hesaplamalarında kullanılacak olan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) sepetini ve metodolojisini güncelledi. 3 Şubat'ta enflasyonun açıklanması ile ortaya çıkan bu değişiklikte, gıda fiyatlarının enflasyona etkisinin düşürülmesi en dikkat çeken güncelleme olmuştu.

SEPETTEN 30 MADDE ÇIKARILDI

Bu yıl sepetten 30 madde çıkarıldı. Tüketim alışkanlıklarındaki değişimi yansıtan 38 yeni madde listeye eklendi. Ayrıca ana harcama grubu sayısı 12'den 13'e çıkarılarak "Sigorta ve Finansal Hizmetler" ayrı bir başlık haline getirildi.

TÜİK'in enflasyon oyununu açıkladı: "Ateşi düşüremeyen doktor dereceyle oynarmış"

Birçok ekonomist ise güncellemeye, "Enflasyon kağıt üzerindeki oyunlarla düşürülüyor" diye tepki göstermişti.

Ekonomist İnan Mutlu ise TÜİK'in güncellemeye neden ihtiyaç duyduğunu bir grafikle anlattı. Mutlu X hesabından paylaştığı grafiğe şu notu düştü:

"Mutfaktaki yangın sürüyor.

Fiyatların geldiği seviyelere bakın.

TÜİK boşuna madde sepetini saklamadı..."

Mutfaktaki yangın sürüyor.



Fiyatların geldiği seviyelere bakın.



TÜİK boşuna madde sepetini saklamadı... pic.twitter.com/rGCXQGFFYd — inan mutlu (@inanmutlu1) February 5, 2026

TÜİK'in her yıl başında gerçekleştirdiği güncelleme ile 2025 yılında 407 olan madde sayısı 2026 yılında 428'e yükseldi.

2026 YILINDA ENFLASYON SEPETİNE EKLENEN 38 MADDE

Tüketici sepetine bu yıl dahil edilen ürün ve hizmetlerin listesi şu şekilde:

Sıra Madde Adı Sıra Madde Adı 1 Simit (fırın, market vb.) 20 Fizik tedavi ücreti 2 Hazır tavuk yemekleri 21 Elektrikli araç şarj ücreti 3 Krema, kaymak vb. süt ürünleri 22 Dağıtım ücretleri (kurye, paket servis) 4 Yöresel peynirler 23 Evde kullanılan spor aletleri 5 Aromalı sütler 24 Sportif amaçlı özel giysi/aksesuarlar 6 Kuru hurma 25 Evcil hayvanlara yönelik diğer ürünler 7 Hazır pizzalar 26 Hobi ve eğlence hizmetleri 8 Hazır börekler 27 Spor amaçlı kurs ücretleri 9 Diğer hazır yemekler 28 Umre ücreti ( Diyanet 10 Bebek elbise 29 Anaokulu ücreti 11 Okul forması 30 Kahvaltı (hizmet sunulan yerlerde) 12 Konut onarımına yönelik malzemeler 31 Tost (kantinde satılan) 13 Konut onarımına yönelik işçilik 32 Simit (kantinde satılan) 14 Banyo paspası 33 Çay (kantinde satılan) 15 Diğer ev tekstili 34 Diğer bankacılık hizmet ücretleri 16 Çamaşır kurutma makinesi 35 Kredi kartı yıllık aidatı 17 Termos 36 Diğer elektrikli kişisel bakım aletleri 18 Diş kanal tedavisi ücreti 37 Güneş kremi 19 Diş protez kaplama ücreti 38 Otomobil ekspertiz ücreti

2026 YILINDA SEPETTEN ÇIKARILAN 30 MADDE

Güncelliğini yitirdiği veya tüketim payı azaldığı için sepetten çıkarılan maddeler şunlardır:

Ekmek hamuru (yufka), Kakao, Bitki ve meyve çayı (poşet) Tayt (kadın), Elbise (çocuk), Kravat, Örgü yünü Ayakkabı tamiri (erkek ve kadın) Sehpa, Ankastre ocak (set üstü), Davlumbaz Soba aksesuar ve malzemeleri, Bulaşık bezleri Tansiyon aleti (sağlık gereçleri), Diş çekme ücreti Otomobil (dizel), Otopark ücreti, Tren bileti (banliyö) Bilgisayar ekipmanları (USB bellek, fare vb.) Sabit hat telefon görüşme ve bağlantı ücretleri Görsel/işitsel veri işleme işçilik ücreti Spor müsabakası giriş ücreti, Müzik aletleri, Fotoğraf çektirme ücreti Gazeteler, Magazinler ve dergiler Düzeyi belirlenemeyen eğitim programları (dil kursu, KPSS kursu vb.) Tıraş malzemeleri

GIDANIN AĞIRLIĞI DÜŞTÜ

Hesaplamalarda kullanılan ana grupların yapısı ve ağırlıkları da güncellendi.

2025'te gıda ve alkolsüz içeceklerin ağırlığı yüzde 24.97'den yüzde 24.44'e düştü. Alkollü içecekler ve tütünün payı da yüzde 3.52'den yüzde 2.75'e geriledi. Buna karşılık ulaştırmanın ağırlığı yüzde 15.34'ten yüzde 16.62'ye çıktı.