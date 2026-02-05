TÜİK madde sepetini niye sakladı sorusunun yanıtı bu grafikte gizli!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı enflasyon hesaplamalarında kullanılacak olan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) sepetini ve metodolojisini güncelledi. 3 Şubat'ta enflasyonun açıklanması ile ortaya çıkan bu değişiklikte, gıda fiyatlarının enflasyona etkisinin düşürülmesi en dikkat çeken güncelleme olmuştu.
SEPETTEN 30 MADDE ÇIKARILDI
Bu yıl sepetten 30 madde çıkarıldı. Tüketim alışkanlıklarındaki değişimi yansıtan 38 yeni madde listeye eklendi. Ayrıca ana harcama grubu sayısı 12'den 13'e çıkarılarak "Sigorta ve Finansal Hizmetler" ayrı bir başlık haline getirildi.
Birçok ekonomist ise güncellemeye, "Enflasyon kağıt üzerindeki oyunlarla düşürülüyor" diye tepki göstermişti.
Ekonomist İnan Mutlu ise TÜİK'in güncellemeye neden ihtiyaç duyduğunu bir grafikle anlattı. Mutlu X hesabından paylaştığı grafiğe şu notu düştü:
"Mutfaktaki yangın sürüyor.
Fiyatların geldiği seviyelere bakın.
TÜİK boşuna madde sepetini saklamadı..."
TÜİK'in her yıl başında gerçekleştirdiği güncelleme ile 2025 yılında 407 olan madde sayısı 2026 yılında 428'e yükseldi.
2026 YILINDA ENFLASYON SEPETİNE EKLENEN 38 MADDE
Tüketici sepetine bu yıl dahil edilen ürün ve hizmetlerin listesi şu şekilde:
|Sıra
|Madde Adı
|Sıra
|Madde Adı
|1
|Simit (fırın, market vb.)
|20
|Fizik tedavi ücreti
|2
|Hazır tavuk yemekleri
|21
|Elektrikli araç şarj ücreti
|3
|Krema, kaymak vb. süt ürünleri
|22
|Dağıtım ücretleri (kurye, paket servis)
|4
|Yöresel peynirler
|23
|Evde kullanılan spor aletleri
|5
|Aromalı sütler
|24
|Sportif amaçlı özel giysi/aksesuarlar
|6
|Kuru hurma
|25
|Evcil hayvanlara yönelik diğer ürünler
|7
|Hazır pizzalar
|26
|Hobi ve eğlence hizmetleri
|8
|Hazır börekler
|27
|Spor amaçlı kurs ücretleri
|9
|Diğer hazır yemekler
|28
|Umre ücreti (Diyanet)
|10
|Bebek elbise
|29
|Anaokulu ücreti
|11
|Okul forması
|30
|Kahvaltı (hizmet sunulan yerlerde)
|12
|Konut onarımına yönelik malzemeler
|31
|Tost (kantinde satılan)
|13
|Konut onarımına yönelik işçilik
|32
|Simit (kantinde satılan)
|14
|Banyo paspası
|33
|Çay (kantinde satılan)
|15
|Diğer ev tekstili
|34
|Diğer bankacılık hizmet ücretleri
|16
|Çamaşır kurutma makinesi
|35
|Kredi kartı yıllık aidatı
|17
|Termos
|36
|Diğer elektrikli kişisel bakım aletleri
|18
|Diş kanal tedavisi ücreti
|37
|Güneş kremi
|19
|Diş protez kaplama ücreti
|38
|Otomobil ekspertiz ücreti
2026 YILINDA SEPETTEN ÇIKARILAN 30 MADDE
Güncelliğini yitirdiği veya tüketim payı azaldığı için sepetten çıkarılan maddeler şunlardır:
- Ekmek hamuru (yufka), Kakao, Bitki ve meyve çayı (poşet)
- Tayt (kadın), Elbise (çocuk), Kravat, Örgü yünü
- Ayakkabı tamiri (erkek ve kadın)
- Sehpa, Ankastre ocak (set üstü), Davlumbaz
- Soba aksesuar ve malzemeleri, Bulaşık bezleri
- Tansiyon aleti (sağlık gereçleri), Diş çekme ücreti
- Otomobil (dizel), Otopark ücreti, Tren bileti (banliyö)
- Bilgisayar ekipmanları (USB bellek, fare vb.)
- Sabit hat telefon görüşme ve bağlantı ücretleri
- Görsel/işitsel veri işleme işçilik ücreti
- Spor müsabakası giriş ücreti, Müzik aletleri, Fotoğraf çektirme ücreti
- Gazeteler, Magazinler ve dergiler
- Düzeyi belirlenemeyen eğitim programları (dil kursu, KPSS kursu vb.)
- Tıraş malzemeleri
GIDANIN AĞIRLIĞI DÜŞTÜ
Hesaplamalarda kullanılan ana grupların yapısı ve ağırlıkları da güncellendi.
2025'te gıda ve alkolsüz içeceklerin ağırlığı yüzde 24.97'den yüzde 24.44'e düştü. Alkollü içecekler ve tütünün payı da yüzde 3.52'den yüzde 2.75'e geriledi. Buna karşılık ulaştırmanın ağırlığı yüzde 15.34'ten yüzde 16.62'ye çıktı.
|Ana Harcama Grubu
|2026 Ağırlık (%)
|2025 Ağırlık (%)
|Değişim
|Gıda ve Alkolsüz İçecekler
|24,44
|24,97
|Düşüş
|Alkollü İçecekler ve Tütün
|2,75
|3,52
|Düşüş
|Ulaştırma
|16,62
|15,34
|Artış
|Sigorta ve Finansal Hizmetler
|1,07
|(Yeni Grup)
|-