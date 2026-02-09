Gülben Ergen'den Erdoğan'ın danışmanına 'edep' yanıtı

Gülben Ergen'den Erdoğan'ın danışmanına 'edep' yanıtı
Yayınlanma:
Ünlü şarkıcı Gülben Ergen; Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın, Özgür Özel'e ithafen kullandığı "Siyaset, edep ve seviye işidir" sözlerine yanıt verdi. Ergen, "Edep; üç oğlu olan bir anneyi, kutsal değerler üzerinden aşağılamayı, halkı kin ve nefrete sürükleyen mesajlar vermeyi kapsıyor mu?" sorusunu yöneltti.

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen; Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın, Özgür Özel'i hedef alan "Siyaset, edep ve seviye işidir" sözlerine, Saral’ın yakın zamanda kendisi için sarf ettiği sözlere atıf yaparak yanıt verdi.

Ergen paylaşımında, "Edep; üç oğlu olan bir anneyi kutsal değerler üzerinden aşağılamayı, halkı kin ve nefrete sürükleyen mesajlar vermeyi kapsıyor mu?" ifadelerini kullandı.

Saray'ın danışmanı Gülben Ergen'i hedef aldı: Aile müessesesini temsil edemezSaray'ın danışmanı Gülben Ergen'i hedef aldı: Aile müessesesini temsil edemez

"AİLEM" DİZİSİNDE YER ALMASINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Oktay Saral; Gülben Ergen'in, TRT’nin dijital platformu Tabii’de yayınlanacak olan "Ailem" dizisinde rol alacak olmasına tepki göstermiş; projede yer alacak isimlerin geçmişleri ve topluma verdikleri mesajlarla değerlendirilmesi gerektiğini söylemişti.

Saral, popülerliğin ve ekran başarısının aile müessesesinin temsilinde yeterli bir ölçü olamayacağını savunarak Gülben Ergen'in projede yer almasına karşı çıkmıştı.

Saral, "Aile, bu milletin kırmızı çizgisidir! Bu çizginin temsil edildiği projelerde rol alan isimlerin; toplumun hassasiyetlerini gözeten, örnek teşkil eden bir duruş sergilemesi beklenir. Popülerlik ya da ekran başarısı, aile müessesesinin temsilinde asla yeterli ölçü olamaz!" ifadelerini kullanmıştı.

whatsapp-image-2026-02-09-at-17-43-17-001.jpeg

SARAL'IN "EDEP" SÖZLERİNE ERGEN'DEN YANIT

Yaşananların ardından Saral, bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan bir paylaşım yapıp "edep" mesajı verdi.

Gülben Ergen ise paylaşımın altına, Saral'ın yakın zamanda kendisini hedef alan sözlerine atıf yaparak "Edep üç oğlu olan bir anneyi, kutsal değerler üzerinden aşağılamayı, halkı kin ve nefrete sürükleyen mesajlar vermeyi kapsıyor mu?" notunu düştü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

