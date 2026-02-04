Saray'ın danışmanı Gülben Ergen'i hedef aldı: Aile müessesesini temsil edemez

Saray'ın danışmanı Gülben Ergen'i hedef aldı: Aile müessesesini temsil edemez
Yayınlanma:
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medya hesabı üzerinden sanatçı Gülben Ergen'i hedef alan bir paylaşım yaptı. Ergen'in TRT Tabii'de yayımlanacak 'Ailem' dizisinde rol almasına tepki gösteren Saral, "Popülerlik ya da ekran başarısı, aile müessesesinin temsilinde asla yeterli ölçü olamaz!" dedi.

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen'in, TRT’nin dijital platformu Tabii’de yayınlanacak olan "Ailem" dizisinde rol almasına ilişkin tartışmalar devam ediyor.

Ailem dizisinin 2’nci sezonunda Gülben Ergen’in başrolde yer aldığı iddia edilmişti ancak söz konusu iddiaya TRT'den açıklama geldi.

Açıklamada "TRT’nin yayın planlamasında Gülben Ergen’in başrolünü üstleneceği Ailem adlı bir dizi ya da herhangi bir dizi projesi bulunmamaktadır. Sosyal medyada dolaşıma sokulan iddialar asılsızdır" ifadelerine yer aldı.

ERGEN PROJEYİ DOĞRULADI

Öte yandan, söz konusu projenin tanıtım programında bakanların yanı sıra Gülben Ergen de yer aldı. Ergen daha sonra, lansmandan bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşarak projeyi doğruladı.

Yayınlanan fragmanda Ergen’in sahnelerine de yer verildi.

Gülben Ergen'in ismi TRT'ye açıklama yaptırdıGülben Ergen'in ismi TRT'ye açıklama yaptırdı

SARAL, GÜLBEN ERGEN'İ HEDEF ALDI

Konuya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan da bir açıklama geldi. Saral, sosyal medya hesabından Gülben Ergen’i hedef alan bir paylaşım yaptı.

Saral, Gülben Ergen'i eleştiren bir paylaşımı alıntılayarak; projede yer alan isimlerin geçmişleri ve topluma verdikleri mesajlarla değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Saral, popülerliğin ve ekran başarısının aile müessesesinin temsilinde yeterli bir ölçü olamayacağını belirtti.

oktay-saral-001.png

Saral, şunları kaydetti:

“'Ailem' gibi toplumun en hassas değerlerinden birini merkeze alan bir projede yer alan isimler, sadece sanatçı kimliğiyle değil; geçmiş söylemleri, duruşları ve topluma verdikleri mesajlarla da değerlendirilir.

Gülben Ergen’in yıllardır kamuoyunda tartışma oluşturan çıkışları ve zaman zaman aile kavramına dair ortaya koyduğu yaklaşımlar düşünüldüğünde, böylesine değer temelli bir projede yer alması elbette soru işaretlerini beraberinde getirirken halk nezdinde de tepki uyandırmaktadır.

Aile, bu milletin kırmızı çizgisidir! Bu çizginin temsil edildiği projelerde rol alan isimlerin; toplumun hassasiyetlerini gözeten, örnek teşkil eden bir duruş sergilemesi beklenir.

Popülerlik ya da ekran başarısı, aile müessesesinin temsilinde asla yeterli ölçü olamaz!

Milletimiz, aileyi anlatan projelerde sadece oyunculuk değil; samimiyet, değer bağlılığı ve toplumsal sorumluluk görmek ister.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

