Gülben Ergen'in ismi TRT'ye açıklama yaptırdı
Gülben Ergen'in başrolünde yer aldığı Ailem dizisinin TRT Tabii platformunda yayınlanacağı iddiaları üzerine TRT'den açıklama geldi.

Gülben Ergen hakkında geçtiğimiz günlerde bir iddia ortaya atıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Ailem dizisinin 2’nci sezonunda Gülben Ergen’in başrolde yer aldığı ve dizinin TRT Tabii platformunda yayınlanacağı öne sürüldü.

Söz konusu iddiaların ardından TRT’den açıklama geldi. Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TRT’nin yayın planlamasında Gülben Ergen’in başrolünü üstleneceği Ailem adlı bir dizi ya da herhangi bir dizi projesi bulunmamaktadır. Sosyal medyada dolaşıma sokulan iddialar asılsızdır" ifadelerine yer verildi.

LANSMANDA BAKANLAR DA YER ALDI

Söz konusu projenin tanıtım programı ise 30 Ocak Cuma günü gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in katıldığı lansmanda Gülben Ergen de yer aldı.

Ergen, lansmandan bir kareyi sosyal medya hesabından da paylaşarak projeyi doğruladı.

Yayınlanan fragmanda Ergen’in sahnelerine de yer verildi.

MEB'de yer alan haberde, dizinin ulusal TV kanalları, Velivizyon platformu, Eğitim Bilişim Ağı (EBA), Halk Eğitimi Merkezleri Bilişim Ağı (HEMBA), Milli Eğitim Bakanlığının sosyal medya hesapları ile diğer dijital platformlar üzerinden yakın zamanda izleyiciyle buluşacağı belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

