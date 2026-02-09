İzmir'de elektrik direğine çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Yayınlanma:
İzmir Karşıyaka'da direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direğine çarpan 23 yaşındaki motosiklet sürücüsü Serhat Devrim Çağıl hayatını kaybetti.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen kazada, motosikletiyle elektrik direğine çarpan genç sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

HAKİMİYETİNİ KAYBEDİP DİREĞE ÇARPTI

Kaza, Karşıyaka ilçesi Yalı Mahallesi'nde gerçekleşti. 23 yaşındaki Serhat Devrim Çağıl'ın kontrolündeki 35 CMR 810 plakalı motosiklet, seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Savrulan motosiklet, yol kenarındaki elektrik direğine şiddetli bir şekilde çarptı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç sürücüyü görenlerin ihbarı üzerine bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Serhat Devrim Çağıl'ın kaza anında hayatını kaybettiği tespit edildi.

İstanbul'da fırtına alarmı! Valilik uyardıİstanbul'da fırtına alarmı! Valilik uyardı

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından gencin cansız bedeni, otopsi işlemleri yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği bölgedeki fren izlerini ve çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye alarak olayla ilgili tahkikat başlattı.

AA

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

