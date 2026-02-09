İstanbul'da fırtına alarmı! Valilik uyardı

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerini paylaşarak Marmara Bölgesi için fırtına uyarısında bulundu. İstanbul Valisi Davut Gül imzasıyla yayınlanan duyuruda, rüzgarın hızı ve etkili olacağı saat aralıkları açıklandı.

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere dayanarak yaptığı açıklamada, rüzgarın fırtına şeklinde eseceğini bildirerek vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

RÜZGARIN HIZI 75 KİLOMETREYE ULAŞACAK

Valilik açıklamasında yer alan bilgilere göre; Marmara’da rüzgarın bugün (09.02.2026) akşam saatlerinden sonra etkisini artırması öngörülüyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden eseceği, kuvvetinin ise 6 ila 8 şiddetinde olacağı tahmin ediliyor. Yapılan değerlendirmede rüzgarın saatteki hızının 50 ile 75 kilometre arasında, fırtına şeklinde seyredeceği belirtildi.

FIRTINA NE ZAMAN SONA ERECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre başlayan fırtınanın, yarın (10.02.2026) öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

hat5-ltwgaexbck.jpg

VALİLİK UYARDI

İstanbul Valisi Davut Gül tarafından "DİKKAT" başlığıyla paylaşılan görselde, fırtına süresince yaşanabilecek risklere karşı uyarılar sıralandı. Valilik, fırtınayla birlikte meydana gelebilecek şu olumsuzluklara dikkat çekti:

  • Ulaşımda aksamalar
  • Çatı uçması
  • Ağaç devrilmesi

Açıklamada, söz konusu olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

