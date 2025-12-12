Rekabet Kurumu onayı verdi! Paribu'dan dev satın alma

Yayınlanma:
Türkiye'nin önde gelen yerli kripto para borsası Paribu, Rekabet Kurumu'ndan onayı aldı. Paribu, Orta Doğu merkezli CoinMENA'yı resmen bünyesine katmış oldu.

Rekabet Kurumu, sektörde dengeleri değiştirecek olan devralma işlemine onayı verdi.

Kurumun internet sitesinden yapılan resmi açıklamada sürecin tamamlandığı duyurularak, "CNMENA Holding LTD’nin çoğunluk paylarının Paribu Limited tarafından devralınması yoluyla, CNMENA Holding LTD üzerinde tek kontrol tesis edilmesi işlemine izin verildi" ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE TARİHİNİN EN BÜYÜK FİNTECH ANLAŞMASI

Paribu, Aralık ayı başında Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinin en büyük yerel işlem platformlarından biri olan CoinMENA'yı satın alacağını duyurmuştu.

Toplam değeri 240 milyon dolara kadar ulaşabilecek olan bu hamle, Türkiye birleşme ve satın alma tarihinin en büyük "fintech" anlaşması olarak kayıtlara geçti.

ORTA DOĞU KAPISI SONUNA KADAR AÇILDI

Rekabet Kurumu'ndan alınan bu onay, Türk şirketi Paribu'ya uluslararası arenada dev bir oyun alanı açıyor. Anlaşma sayesinde Paribu, dijital varlık benimsemesinin en yüksek olduğu pazarların başında gelen MENA bölgesine, CoinMENA’nın aktif lisansları üzerinden doğrudan erişim fırsatı yakaladı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

