Zirai dondan etkilenmişlerdi: Sisteme kayıtlı çiftçilere yeni ödeme

Zirai dondan etkilenmişlerdi: Sisteme kayıtlı çiftçilere yeni ödeme
Yayınlanma:
Zirai don nedeniyle ürünleri hasar gören Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere 798 milyon lira yeni destek ödemesi hesaplarına aktardı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda zirai don nedeniyle ürünleri hasar gören Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere 798 milyon lira yeni destek ödemesinin hesaplarına aktardıklarını duyurdu.

Zirai dondan etkilenen üreticilere destek ödemeleri başladıZirai dondan etkilenen üreticilere destek ödemeleri başladı

Yumaklı, NSosyal hesabından, zirai dondan etkilenen üreticilere yönelik destek ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

TOPLAMDA 22 MİLYAR 946 MİLYON LİRA YATIRILDI

Ödemelerle ilgili bilgi veren Yumaklı, şunları kaydetti:

"Zirai don nedeniyle ürünleri hasar gören Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerimize önceki ödemelerin devamı olarak 798 milyon lira destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Böylece, toplamda 22 milyar 946 milyon lira zirai don desteği üreticilerimizin hesaplarına aktarılmış oldu. Zirai don kapsamında üreticilerimize destek ödemelerine devam edeceğiz."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Uzman isim "Türkiye tarihinde benzeri yok" diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Meteoroloji il il açıkladı: Kuvvetli yağış için tarih verip uyardı
Yarın başlıyor: Uymayanlara 5 bin 856 lira ceza kesilecek
Yarın başlıyor: Uymayanlara 5 bin 856 lira ceza kesilecek
Bu akşam etkili olacak! Bakanlıktan 6 il için sarı kodlu uyarı
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Meteoroloji haritayı güncelledi! Yoğun kar geliyor: Bugün başlayacak
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Ahmet Ercan'dan sıkıntılı ilçeler listesi! Buralardan ev almayın, kiraya çıkmayın!
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Siyaset
Özgür Özel'den kardeş parti CTP'ye ziyaret
Özgür Özel'den kardeş parti CTP'ye ziyaret
Son Dakika | CHP'den HSK'ya tanık şikayeti: Savcılar hakkında işlem yapılması istendi
Son Dakika | CHP'den HSK'ya tanık şikayeti: Savcılar hakkında işlem yapılması istendi