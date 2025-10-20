Zirai dondan etkilenen üreticilere destek ödemeleri başladı

Zirai dondan etkilenen üreticilere destek ödemeleri başladı
Yayınlanma:
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai dondan etkilenen çiftçiye "Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerimize ilk etapta 13 milyar 221 milyon TL destek ödemesi yapıyoruz" paylaşımıyla müjdeyi verdi.

Nisan ayında Hava sıcaklıklarındaki ani düşüşün yol açtığı zirai don ülke genelinde birçok üründe ciddi kayıplara yol açtı. Çiftçi milyonlarca lira zarar etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai dondan etkilenen, tarım sigortası bulunmayan ancak Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere ilk etapta 13 milyar 221 milyon lira destek ödemesi yaptıklarını bildirdi.

Çiftçi iktidara seslendi: Yardım değil faizsiz krediÇiftçi iktidara seslendi: Yardım değil faizsiz kredi

Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!

Yumaklı, NSosyal medya hesabından zirai dondan etkilenen üreticilere ilişkin paylaşımda bulundu.

Zirai dondan etkilenen üreticilerin yanında olmayı sürdürdüklerini belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Tarım sigortası bulunmayan ancak ÇKS'ye kayıtlı üreticilerimize ilk etapta 13 milyar 221 milyon lira destek ödemesi yapıyoruz. Üreticimizin emeğini koruyarak, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği ve kırsal kalkınmayı güçlendirmeye devam ediyoruz."

zirai-dondan-etkilenen-ureticilere-13-mi-972790-288882.jpg

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Meteoroloji’den çifte uyarı: İki bölgede 5 il için şiddetli yağış alarmı
Merkez Bankası’nda yolsuzluk itirafları
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Saat vererek sel uyarısı yaptı
Bu yılın en değerli 10 otomobil markası belli oldu
Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Ekonomi
Renault ne yapıyor? Çin’e motor mu satıyor?
Renault ne yapıyor? Çin’e motor mu satıyor?
Yeni plan : Çinli otomobil üreticilerini yenemiyorsanız onlara katılın
Yeni plan : Çinli otomobil üreticilerini yenemiyorsanız onlara katılın