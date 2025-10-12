Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!

Meteoroloji, İç Anadolu’nun doğusunda bu gece ve yarın sabah saatlerinde hafif zirai don beklendiğini duyurdu.

Türkiye bu sene kış mevsimine sonbaharın ikinci ayında girdi. Küresel ısınma nedeniyle mevsimlerşn dengesi değişirken, dünyanın bazı bölgelerinde normallerin üzerinde sıcaklık yaşanırken, bazı bölgelerinde ise normallerin üzerinde soğuk hava etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu'nun doğusunda hafif zirai don beklendiğini bildirdi.

BU İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yapılan son değerlendirmelere göre, bu gece ve yarın sabah saatlerinde Sivas, Yozgat, Kayseri, Niğde ve Kırşehir'de yer yer hafif zirai don beklendiğinden, başta tarımsal faaliyetlerle uğraşanlar olmak üzere vatandaşlarımız dikkatli ve tedbirli olmalıdır."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

