Çiftçi iktidara seslendi: Yardım değil faizsiz kredi

Elazığ Ziraat Odası Başkanı İbrahim Hacıoğulları, bu yıl Nisan ayında yaşanan don felaketinin ardından devletin sağladığı desteklerin yetersiz kaldığını belirterek, zarar gören üreticilere doğrudan faizsiz kredi sağlanması gerektiğini söyledi. Hacıoğulları, çiftçilere nakit yardım yerine borç erteleme ve ÇKS’ye (Çiftçi Kayıt Sistemi) dayalı faizsiz kredi verilirse üreticilerin iki yıl içinde toparlanabileceğini savundu.

FAİZSİZ KREDİ TALEBİ

Hacıoğulları, “Devletten para istemiyoruz. Devletten borcumuzun ertelenmesini istiyoruz. Borcu varsa ertelensin; borcu yoksa ÇKS’sine göre faizsiz kredi verilsin. Faizsiz kredi verirse bu insanlar kendini iki senede kurtarır” ifadelerini kullandı. Başkan, doğrudan yardımın üreticiyi uzun vadede kurtarmayacağını, kalıcı çözümün borç yükünün hafifletilmesi ve uygun finansman olduğunu vurguladı.

ZARAR BÜYÜK: TRAKTÖR VE BAHÇELER SATILIYOR

Don nedeniyle yüzlerce üreticinin mağdur olduğunu söyleyen Hacıoğulları, Elazığ genelinde 1.500–2.000 civarında çiftçinin etkilendiğini kaydetti. “Bazı çiftçiler traktörlerini satmaya başladı. Önümüzdeki iki yıl boyunca belini doğrultamayacak durumda olan çiftçiler var” dedi ve şunları ekledi:

“Devletin bize 100–200 bin lira vermesiyle bu iş çözülmez. Her şeyimiz o kayısıya, o cevize, o bademe bağlı. Ürün olmadı, bir tane bile olmadı.”

Hacıoğulları, traktör borcu olan üreticilerin bankalar tarafından doğrudan takibe düşebileceğine dikkat çekti.

YARDIM DEĞİL, SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇÖZÜM İSTİYORUZ

Başkan, çiftçilerin kısa vadeli nakit yardımlarla değil, sürdürülebilir finansal düzenlemelerle desteklenmesi gerektiğini belirtti:

“Kredi verilirse bu adam kendini 2 senede kurtarır. Yoksa mümkün değil… Bizim onların elinden tutup kalkındırmamız lazım. Yoksa biz bunlara seyirci kalırsak bu adamlar batar.”

Hacıoğulları, ilave olarak kredi koşullarının kolaylaştırılması, borç yapılandırılması ve ÇKS verilerine dayalı destek mekanizmalarının uygulanmasını talep etti.