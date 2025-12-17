Ümit Özdağ'dan Muhittin Böcek açıklaması: Ağır hasta olmasına rağmen tutuklu yargılanıyor

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Antalya’daki Ramada Otel’de düzenlediği yemekte Muratpaşa ilçesindeki 44 mahalle muhtarıyla bir araya geldi.

Yemekten önce konuşma yapan Özdağ, Türkiye’de bir düşman ceza hukuku uygulamasıyla muhalefete yönelik baskıların her gün arttığını söyledi.

Özdağ, konuşmasında yaşadığı ciddi sağlık sorunlarına rağmen cezaevinde tutulan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in tutukluluğuna da tepki gösterdi.

Ümit Özdağ'dan Nutuk ve polis tepkisi: İşte geldiğimiz nokta

"AĞIR HASTA OLMASINA RAĞMEN TUTUKLU YARGILANIYOR"

Özdağ, Muhittin Böcek’in tutukluluğuna ilişkin, “Ağır hasta olmasına rağmen, delil karartma durumu olmamasına rağmen, suçu kanıtlanmamış ve sadece iddiadan ibaret olmasına rağmen tutuklu yargılanıyor” ifadelerini kullandı. Özdağ, benzer bir olayda iktidara yakın bir kuruluşun yöneticisinin kızının karıştığı trafik kazasında tutuksuz yargılandığını hatırlatarak, “İşte bu düşman ceza hukuku uygulaması. Hukukun siyasallaştırılarak araç olarak kullanılması” ifadelerini kullandı.

"ADALET DEVLETİN TEMELİDİR"

Hukukun olmadığı yerde ekonominin gelişmesinin ve refahın artmasının mümkün olmadığını söyleyen Özdağ, “Adalet mülkün yani devletin temelidir. Adalet olmayınca hiçbir şeyin yolunda gitmesi mümkün değil” dedi.

Demokrasinin temelinin yerel demokrasi olduğunu vurgulayan Özdağ, “Yerel demokrasi belediye başkanlarından değil, muhtarlardan başlar. Muhtar, devletle milletin kesiştiği noktadır” dedi.

Özdağ, muhtarların imkanlarının güçlendirilmesinin devletin toplumu daha iyi anlamasına katkı sağlayacağını söyledi.