Yılan hikayesine dönen S-400'ler ile ilgili flaş iddia: "Erdoğan Putin'den geri almasını istedi"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip geçtiğimiz hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkmenistan'da bir araya geldi. Görüşmeyle ilgili Bloomberg'ten dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

"ERDOĞAN PUTIN'DEN S-400'LERİ GERİ ALMASINI İSTEDİ" İDDİASI

Bloomberg'in haberine göre; görüşmede S-400'leri gündeme getiren Erdoğan, Putin'den geri almasını istedi.

Bloomberg'te yer alan haberde bu adımın, Ankara'nın ABD ve NATO'nun diğer üyeleriyle ilişkilerini zedeleyen tartışmalı savunma anlaşmasını sona erdireceği ve Amerikan yapımı F-35 savaş uçaklarını satın almasına olanak sağlayacağı belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistan'da bir araya geldi (12 Aralık 2025)

Erdoğan ve Putin Türkmenistan'da görüştü

"TÜRKİYE S-400'LER İÇİN ÖDENEN BEDELİ GERİ ALMAK İSTİYOR"

Habere göre Türkiye, S-400 sistemi için Rusya’ya ödediği bedeli de geri almak istiyor. Bu geri ödemenin, enerji alanındaki tazminatlar yoluyla karşılanabileceği konuşuluyor.

S-400’lerin Türkiye’ye maliyetinin 2 milyar dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor.

KREMLİN YALANLADI

Oksijen Gazetesi'nde yer alan habere göre; Kremlin yönetimi görüşmede S-400'lerin masaya yatırılmadığını ifade etti.

Türkiye S-400'leri kullanacak mı? MSB tartışmalı büyükelçi Barrack'ın iddiasına yanıt verdi

BARRACK F-35'LERE KARŞILIK S-400'LERİ ÖNE SÜRMÜŞTÜ

ABD Büyükelçisi Barrack'tan F-35 ve S-400 açıklaması: Görüşmeler sürüyor

Son olarak ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, geçen hafta yaptığı açıklamada, Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil olma talebi ile Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi konusundaki görüşmelerin devam ettiğini belirtmişti.

Barrack şu ifadeleri kullanmıştı:

"ABD yasalarına göre, Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesi için S-400 sistemini artık kullanmaması ve sahip olmaması gerekiyor. Başkan Trump ve Başkan Erdoğan arasındaki olumlu ilişkiler, yeni bir işbirliği ortamı yaratmış ve bu da son on yılda bu konuda yaptığımız en verimli görüşmelere yol açmıştır. Umudumuz, bu görüşmelerin önümüzdeki aylarda hem Amerika Birleşik Devletleri'nin hem de Türkiye'nin güvenlik gereksinimlerini karşılayan bir dönüm noktası oluşturmasıdır."

Barrack'ın açıklamasında atıf yaptığı 2020 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’nda “Türkiye S-400’lerin mülkiyetinden vazgeçmeli” ifadesi geçiyor.