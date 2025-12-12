Erdoğan ve Putin Türkmenistan'da görüştü

Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan, Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Forumu’na katıldı. Forum sonrası Erdoğan, konakladığı otelde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Erdoğan ayrıca Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Forumu’na katıldı. Forum, Birleşmiş Milletler’in 2025’i “Uluslararası Barış ve Güven Yılı” ilan etmesi ve Türkmenistan’ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yılı dolayısıyla düzenlendi.

PUTİN ERDOĞAN'IN YANINA GİTTİ

Forumun ardından Erdoğan, konakladığı otelde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

aa-20251212-39961861-39961853-cumhurbaskani-recep-tayyip-erdogan.jpg

Görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve AKp Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan da katıldı.

aa-20251212-39961861-39961856-cumhurbaskani-recep-tayyip-erdogan.jpg

Erdoğan, forum kapsamında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

whatsapp-image-2025-12-12-at-12-57-51.jpeg
Oteldeki görüşme öncesinde de Erdoğan ve Putin bir araya geldi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (sol 2) ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif (sol) ile bir araya geldi.

Aşkabat’taki temasların, bölgesel iş birliği ve barış gündemi açısından önem taşıdığı belirtiliyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

