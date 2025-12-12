Türkiye S-400'leri kullanacak mı? MSB tartışmalı büyükelçi Barrack'ın iddiasına yanıt verdi

ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack F-35 krizi ile açıklamalarda bulunmuş ve Türkiye'nin Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemlerinden vazgeçmeye yakın olduğunu ve bunun karşılığında F-35 krizinin sona ereceğini öne sürmüştü. MSB'den Barrack'ın bu iddiasına yanıt geldi.

ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack geçen hafta uzun süredir devam eden F-35 krizi ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Barrack, Türkiye'nin Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemlerinden vazgeçmeye yakın olduğunu ve bunun karşılığında F-35 krizinin sona ereceğini söyledi.

MSB'DEN YANIT GELDİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Barrack'ın bu açıklamasına yanıt geldi.

Açıklamada, "Ülkemizin hava savunma kabiliyetini yerli ve milli sistemlerle güçlendirmeye yönelik çalışmalarımız planlandığı şekilde sürmektedir. Son günlerde gündeme getirilen S-400 Hava Savunma Sistemi ile ilgili yeni bir gelişme bulunmamaktadır. F-35 tedariğine ilişkin ABD’li muhataplarımızla yürütülen diplomatik temas ve görüşmeler sürmekte, F-35 tedariği konusundaki yaptırım ve engellerin kaldırılması ve ülkemizin programa yeniden dâhil edilmesi için istişareler devam etmektedir. F-35 projesine yönelik sürecin, müttefiklik ruhu çerçevesinde, karşılıklı diyalog ve yapıcı istişareyle ele alınmasının iki ülke ilişkilerine olumlu katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

