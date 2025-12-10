Barrack’tan kritik F-35 ve S-400 açıklaması

Yayınlanma:
ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Türkiye'nin F-35 programına dönüşü ve S-400 sistemleri konusundaki görüşmelerin devam ettiğini açıkladı. Önümüzdeki süreçte Türkiye-ABD ilişkilerinde dönüm noktası olacağını söyledi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Türkiye ile ABD arasında devam eden iki kritik savunma dosyasına ilişkin güncel durumu paylaştı. Barrack, Türkiye'nin F-35 programına yeniden katılım isteği ve Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerine sahip olması konusunda görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

‘ABD YASALARI S-400'ÜN KULLANIMINI ENGELLİYOR’

Açıklamasında ABD yasalarına atıfta bulunan Barrack, Türkiye'nin F-35 programına geri dönebilmesi için S-400 sistemini artık kullanmaması ve sahip olmaması gerektiğinin altını çizerek Washington yönetiminin ısrarını tekrarladı.

ERDOĞAN-TRUMP İLİŞKİSİ

Barrack, süreçle ilgili iyimser bir dil kullanarak, Başkan Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki olumlu ilişkilerin yeni bir iş birliği ortamı yarattığını kaydetti. Büyükelçi, bu atmosferin "son on yılda bu konuda yapılan en verimli görüşmelere yol açtığını" dile getirdi.

DÖNÜM NOKTASI BEKLENİYOR

Tom Barrack, umutlarını da açıklamasına ekledi. Barrack'ın ifadesine göre, önümüzdeki aylarda devam edecek görüşmelerin, hem ABD'nin hem de Türkiye'nin güvenlik gereksinimlerini karşılayacak bir dönüm noktası oluşturması bekleniyor. Bu sürecin iki müttefik ülkenin stratejik savunma iş birliğinde yeni bir sayfa açma potansiyeli taşıdığı vurgulandı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

