Trump Riyad için F-35'leri duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı ağırlamadan önce yaptığı açıklamada, Riyad'a F-35 savaş uçakları satmaya hazır olduklarını duyurdu. Trump, Suudileri "harika bir müttefik" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, yarın Beyaz Saray'da ağırlayacağı Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman görüşmesi öncesinde önemli bir savunma sanayi açıklaması yaptı.

Trump, Suudi Arabistan'a F-35 savaş uçağı satışına onay verdiğini açıklayarak, "Bunu yapmayı planlıyorum. Onlar harika bir müttefikler. Evet, bunu yapacağımızı söyleyebilirim. (Suudilere) F-35'leri satacağız" ifadelerini kullandı.

İRAN HATIRLATMASI

Açıklamasında İran'a da atıfta bulunan Trump, “İran'ın durumuna bakın, onların nükleer kapasitelerini yok etmek için yaptıklarımıza bakın” dedi. Suudi Arabistan'ın bölgedeki önemine dikkat çekti. ABD Başkanı, daha önceki konuşmalarında da bu yönde niyetini belirtmiş, ancak somut bir adım atmamıştı.

İSRAİL SATIŞA KARŞI

Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, bu satışın önünde bazı engeller bulunuyor. Özellikle İsrail'in, bölgedeki askeri dengeleri etkileyecek bu tür bir ileri teknoloji satışına sıcak bakmadığı belirtiliyor. Çevrede 5’inci nesil F-35 uçaklarına sahip olan tek ülke olan İsrail, kendi bölgesel askeri üstünlüğünü korumak için bu satışa karşı çıkıyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

