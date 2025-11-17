İsrail ateşkesi yine ihlal etti: Lübnan'a girdi

Lübnan'ın güneyinde bulunan Sur kentine bağlı El-Mansuri beldesinde İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı (İHA) tarafından düzenlenen saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi. Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın aktardığına göre, hedef alınan araçtaki sürücü saldırı sırasında hayatını kaybetti.

Son dakika | İsrail Lübnan'a hava saldırısı başlattı

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR SÜRÜYOR

İsrail, 27 Kasım 2024 tarihinde varılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güney bölgelerine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Ekim 2023'te başlayan ve Eylül 2024'te geniş çaplı bir savaşa dönüşen çatışmalarda 4 binden fazla kişi ölmüş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

İHLALLER DEVAM EDİYOR

Kasım 2024'te sağlanan ateşkese rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sırasında yüzlerce sivilin öldüğü veya yaralandığı bildirilmişti. İsrail ayrıca, Lübnan topraklarında ele geçirdiği 5 tepeyi işgal altında tutmaya ve onlarca yıldır kontrol ettiği bazı bölgelerdeki varlığını sürdürmeye devam ediyor.