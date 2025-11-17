İsrail ateşkesi yine ihlal etti: Lübnan'a girdi

İsrail ateşkesi yine ihlal etti: Lübnan'a girdi
Yayınlanma:
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği İHA saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti. Kasım 2024'te varılan ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları devam ediyor.

Lübnan'ın güneyinde bulunan Sur kentine bağlı El-Mansuri beldesinde İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı (İHA) tarafından düzenlenen saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi. Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın aktardığına göre, hedef alınan araçtaki sürücü saldırı sırasında hayatını kaybetti.

Son dakika | İsrail Lübnan'a hava saldırısı başlattıSon dakika | İsrail Lübnan'a hava saldırısı başlattı

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR SÜRÜYOR

İsrail, 27 Kasım 2024 tarihinde varılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güney bölgelerine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Ekim 2023'te başlayan ve Eylül 2024'te geniş çaplı bir savaşa dönüşen çatışmalarda 4 binden fazla kişi ölmüş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

İsrail'den Lübnan'a İHA saldırısıİsrail'den Lübnan'a İHA saldırısı

İHLALLER DEVAM EDİYOR

Kasım 2024'te sağlanan ateşkese rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sırasında yüzlerce sivilin öldüğü veya yaralandığı bildirilmişti. İsrail ayrıca, Lübnan topraklarında ele geçirdiği 5 tepeyi işgal altında tutmaya ve onlarca yıldır kontrol ettiği bazı bölgelerdeki varlığını sürdürmeye devam ediyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? SSK, BAĞ-KUR ve memur maaşlarına yapılacak zam ortaya çıktı
Erdoğan'a kötü haber! Kendi seçmeni bile ikna olmadı: CHP'li belediyelere soruşturmalarda çarpıcı anket
Epstein pisliği saçıldıkça saçılıyor: Dosyada adı geçen Trump'tan şok iddia!
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
 %15 daha az yakıtla aynı güç
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
1935’ten 2026’ya
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
Uzman isim "Türkiye tarihinde benzeri yok" diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Dünya
KDC’de maden katliamı: En az 70 madenci öldü
KDC’de maden katliamı: En az 70 madenci öldü
İsrail Suriye'de aynı aileden 4 kişiyi kaçırdı
İsrail Suriye'de aynı aileden 4 kişiyi kaçırdı