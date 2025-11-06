Son dakika | İsrail Lübnan'a hava saldırısı başlattı

Yayınlanma:
Güncelleme:
İsrail Ordusu, bugün Lübnan'ın güneyindeki 3 beldedeye saldıracağını bildirmesinin ardından Hizbullah tesislerine yönelik yeni bir hava saldırısı başlattı.

İsrail, saatler önce Lübnan'ın güneyindeki Aita Cebel, Et-Taybe ve Tayr Debba beldelerini işaret ederek saldırı tehtidinde bulunmuştu.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabıdan yaptığı açıklamada, beldelerdeki Hizbullah'a ait askeri yapılara hava saldırıları düzenleyeceklerini bildirerek, vurulacak yerlerin havadan çekilmiş fotoğraflarını paylaşmıştı.

Adraee, söz konusu noktalara yakın yerlerde ikamet eden Lübnanlılardan bölgeden ayrılmalarını istedi.

İSRAİL SAATLER SONRA BOMBALAMAYA BAŞLADI

İsrail, ordu sözcüsü tarafından yapılan açıklamadan saatler sonra hedef gösterdiği yerleri bombalamaya başladı.

İsrail'in Ekim 2023'ten beri Lübnan'a yönelik düzenlediği saldırılarda, şimdiye kadar yaklaşık 5 bin kişi yaşamını yitirirken, 16 binden fazla kişi ise yaralandı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

