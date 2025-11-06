İsrail Batı Şeria'da Filistinli genci vurduktan sonra kaçırdı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin kentine bağlı Yamun kasabasına İsrail askerleri tarafından bir baskın düzenlendi. Filistin'in Sesi Radyosu'nun aktardığı habere göre, baskına taş atarak karşılık veren Filistinli gençler ile İsrail güçleri arasında çıkan arbede sırasında bir Filistinli genç, İsrail askerlerinin açtığı gerçek mühimmatlı ateş sonucu yaralandı.

AKIBETİ BİLİNMİYOR

Haberde, İsrail güçlerinin yaralı gence ambulans ekiplerinin ulaşmasını engellediği belirtildi. Yaralı gencin, olay yerinden İsrail askerlerince kaçırılarak bilinmeyen bir yere götürüldüğü ve akıbetinin henüz öğrenilemediği ifade edildi.

SAĞLIK EKİPLERİ ENGELLENDİ

Dijital platformlarda, İsrail askerlerinin yaralı gencin bulunduğu bölgeyi kuşatarak sağlık ekiplerinin müdahalesine izin vermediğini gösteren görüntülerin yer aldığı bildirildi.