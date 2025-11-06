İsrail Batı Şeria'da Filistinli genci vurduktan sonra kaçırdı

Yayınlanma:
İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Yamun kasabasına düzenlediği baskında, gerçek mermiyle yaralanan bir Filistinli genç, ambulans ekiplerinin kendisine ulaşması engellenerek kaçırıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin kentine bağlı Yamun kasabasına İsrail askerleri tarafından bir baskın düzenlendi. Filistin'in Sesi Radyosu'nun aktardığı habere göre, baskına taş atarak karşılık veren Filistinli gençler ile İsrail güçleri arasında çıkan arbede sırasında bir Filistinli genç, İsrail askerlerinin açtığı gerçek mühimmatlı ateş sonucu yaralandı.

İsrail, Gazze'de 31 aşı merkezini vurduİsrail, Gazze'de 31 aşı merkezini vurdu

AKIBETİ BİLİNMİYOR

Haberde, İsrail güçlerinin yaralı gence ambulans ekiplerinin ulaşmasını engellediği belirtildi. Yaralı gencin, olay yerinden İsrail askerlerince kaçırılarak bilinmeyen bir yere götürüldüğü ve akıbetinin henüz öğrenilemediği ifade edildi.

Barrack 'Türkiye ile İsrail anlaşacak' demişti: Yeniden Refah'tan AKP'nin sessizliğine tepkiBarrack 'Türkiye ile İsrail anlaşacak' demişti: Yeniden Refah'tan AKP'nin sessizliğine tepki

SAĞLIK EKİPLERİ ENGELLENDİ

Dijital platformlarda, İsrail askerlerinin yaralı gencin bulunduğu bölgeyi kuşatarak sağlık ekiplerinin müdahalesine izin vermediğini gösteren görüntülerin yer aldığı bildirildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

